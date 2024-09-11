الخضروات النيئة تساعد على التحكم في الوزن

MENAFN - Khaberni) خبرني -وجد باحثون من الصين رابطاً بين الأنظمة الغذائية النباتية وتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، وخاصة فيما يتعلق بتناول الخضروات النيئة والوقاية من السمنة.





وبحسب "مديكال نيوز توداي"، راجع الباحثون 24 دراسة حول الأنظمة الغذائية النباتية وفقدان الوزن، وتم تحليل بيانات 2223 شخصاً أعمارهم بين 18 و82 عاماً، تضمنت فترات من اتباع نظام غذائي، تتراوح من أسبوعين إلى 96 أسبوعاً.





ووجد فريق البحث من شاندونغ أن فوائد الأنظمة الغذائية النباتية تميل إلى الزيادة بمرور الوقت.





وفي حين شهد المشاركون الذين اتبعوا أنظمة غذائية نباتية صارمة أكبر خسارة في الوزن، إلا أنها لم تكن أعلى بكثير من الذين استمروا في استهلاك منتجات الألبان والبيض.





ومع ذلك، أظهرت الدراسات التي تنطوي على زيادة استهلاك الخضروات النيئة أقوى ارتباط بانخفاض مخاطر السمنة وأمراض القلب.





وأشار الباحثون إلى أن الخضروات النيئة تحتوي على مركبات مثل الفيتوستيرول والدهون غير المشبعة، التي تساعد في تقليل مستويات الكولسترول في الدم.





كما توفر بعض الخضروات النيئة مواد مثل التوكوفيرول والأسكوربات والكاروتينات والسابونين والفلافونويد، لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.





لكن الباحثين حذّروا من اتباع نهج غذائي نباتي خام بالكامل، فبعض الخضروات لا يحصل الجسم على فوائدها إلا بعد طبخها.