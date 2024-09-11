أرمينيا.. العثور على قبر لطفل يعود للألفية الرابعة قبل الميلاد

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلن عالم الآثار بافل أفتيسيان، أن بعثة أرمنية أمريكية من علماء الآثار عثرت في مستوطنة ماسيس بلور على قبر طفل يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد.

ووفقا له، عثرت البعثة على القبر بعد سبعة أيام من عمليات الحفر والتنقيب الجارية في موقع مستوطنة ماسيس بلور. وقد عثر العلماء على القبر تحت جدار مبنى يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد ، وقد يعود القبر إلى نفس الفترة أو قد يكون أقدم من ذلك".

ويشير أفتيسيان، إلى أنه هناك مدفنان على أراضي أرمينيا يعود تاريخهما بوضوح إلى هذه الفترة ولهما سياق واضح: أحدهما في مستوطنة أكناشين، والثاني في ماسيس بلور.

ويقول: "سيساعد تحليل ودراسة الحمض النووي للهيكل العظمي للطفل، على تعزيز معلوماتنا عن مجتمعات العصر الحجري الحديث التي كانت تعيش شمال نهر أراكس". مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف مهم جدا.