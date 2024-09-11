هيوليت باكارد تعلن تسعير الطرح العام لأسهمها الممتازة

أعلنت شركة الكمبيوتر الأمريكية هيوليت باكارد إنتربرايز (إتش.بي.إي) مساء أمس الثلاثاء تسعير طرحها العام لحوالي 27 من الفئة سي للأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي بقيمة إجمالية تبلغ 1.35

مليار دولار.

ويبلغ

سعر السهم الممتاز في هذا الطرح 50 دولارا.

في الوقت نفسه تتيح الشركة للمكتتبين مهلة قدرها 30 يوما لتقديم طلبات لشراء ما يصل إلى 3 ملايين سهم إضافية بقيمة 150 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى أن حصيلة الطرح ستكون في حدود 1.32

مليار دولار وقد تصل إلى 1.46 مليار دولار في حال شراء المكتتبين للكمية الإضافية المتاحة.

وقالت إتش.بي.إي إنها ستستخدم حصيلة الطرح في تمويل كل أو جزء من نفقات صفقة الاستحواذ المعلقة على شركة جونيبر نتوركس ودفع الرسوم والنفقات ذات الصلة. وفي حال بقاء أي أموال سيتم استخدامها في الأغراض المؤسسية العامة.

ومن المتوقع غلق باب الاكتتاب في حدود 13 سبتمبر الحالي مع مراعاة بعض شروط الإغلاق المعتادة.