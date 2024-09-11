هيوليت باكارد تعلن تسعير الطرح العام لأسهمها الممتازة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الكمبيوتر الأمريكية هيوليت باكارد إنتربرايز (إتش.بي.إي) مساء أمس الثلاثاء تسعير طرحها العام لحوالي 27 مليون سهم من الفئة سي للأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي بقيمة إجمالية تبلغ 1.35
مليار دولار.
ويبلغ
سعر السهم الممتاز في هذا الطرح 50 دولارا.
في الوقت نفسه تتيح الشركة للمكتتبين مهلة قدرها 30 يوما لتقديم طلبات لشراء ما يصل إلى 3 ملايين سهم إضافية بقيمة 150 مليون دولار.
وأشارت الشركة إلى أن حصيلة الطرح ستكون في حدود 1.32
مليار دولار وقد تصل إلى 1.46 مليار دولار في حال شراء المكتتبين للكمية الإضافية المتاحة.
وقالت إتش.بي.إي إنها ستستخدم حصيلة الطرح في تمويل كل أو جزء من نفقات صفقة الاستحواذ المعلقة على شركة جونيبر نتوركس ودفع الرسوم والنفقات ذات الصلة. وفي حال بقاء أي أموال سيتم استخدامها في الأغراض المؤسسية العامة.
ومن المتوقع غلق باب الاكتتاب في حدود 13 سبتمبر الحالي مع مراعاة بعض شروط الإغلاق المعتادة.
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