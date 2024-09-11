Wednesday, 11 September 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيوليت باكارد تعلن تسعير الطرح العام لأسهمها الممتازة

9/11/2024 2:13:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الكمبيوتر الأمريكية هيوليت باكارد إنتربرايز (إتش.بي.إي) مساء أمس الثلاثاء تسعير طرحها العام لحوالي 27 مليون سهم من الفئة سي للأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي بقيمة إجمالية تبلغ 1.35
مليار دولار.

ويبلغ
سعر السهم الممتاز في هذا الطرح 50 دولارا.

في الوقت نفسه تتيح الشركة للمكتتبين مهلة قدرها 30 يوما لتقديم طلبات لشراء ما يصل إلى 3 ملايين سهم إضافية بقيمة 150 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى أن حصيلة الطرح ستكون في حدود 1.32
مليار دولار وقد تصل إلى 1.46 مليار دولار في حال شراء المكتتبين للكمية الإضافية المتاحة.

وقالت إتش.بي.إي إنها ستستخدم حصيلة الطرح في تمويل كل أو جزء من نفقات صفقة الاستحواذ المعلقة على شركة جونيبر نتوركس ودفع الرسوم والنفقات ذات الصلة. وفي حال بقاء أي أموال سيتم استخدامها في الأغراض المؤسسية العامة.

ومن المتوقع غلق باب الاكتتاب في حدود 13 سبتمبر الحالي مع مراعاة بعض شروط الإغلاق المعتادة.

MENAFN11092024000110011019ID1108660449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث