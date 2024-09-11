إكسيد تعزز تحالفها مع بوش لترسيخ ريادتها في ابتكار السيارات ذاتية القيادة.

(MENAFN
- Global Advertising) تواصل "إكسيد" تعاونها مع "بوش" لتقديم أحدث حلول القيادة الذكية وأنظمة الفرامل المتطورة. يأتي التعاون في إطار التزام كلا الشركتين بالابتكار والتميز في صناعة السيارات، وتعزيز القيادة الذاتية وأداء المركبات.
تعد "بوش"، بحضورها العالمي الواسع، إحدى الشركات الرائدة في قطاعات تقنية السيارات والنقل الذكي، وتتميز بتاريخ حافل بالابتكار يمتد لأكثر من قرن.
لطالما قدمت "بوش" منتجات تعزز السلامة والراحة والاستدامة في المركبات حول العالم.
يعتمد نجاح الشركة على شبكتها القوية للبحث والتطوير، التي تضم 85,500 موظفا في 128 دولة، مما يعزز التقدم المستمر في تقنية الاستشعار وتطوير البرمجيات والحلول المتصلة.
برز قسم "بوش إكس سي" (القيادة الذكية والتحكم) الذي تأسس عام 2021، كرائد في مجال القيادة الذاتية وحلول قمرة القيادة الذكية.
هذا القسم، بموظفيه البالغ عددهم 18,500 على مستوى العالم و1,400 في الصين، كان في طليعة تطوير أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وتقنيات قمرة القيادة الذكية الحاسمة لتطور المركبات ذاتية القيادة.
تُمكّن الخبرة العميقة لـ "بوش" في دمج حلول البرمجيات والأجهزة؛ من إنشاء منصات شاملة تلبي المتطلبات المعقدة للتصميم الحديث للسيارات.
يعتبر نظام الكبح المدمج الذكي (IPB) في سيارات إكسيد نقلة نوعية في عالم القيادة، حيث يعمل على ضبط قوة الكبح بدقة عالية لتوفير تجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة، متخلصًا من تأثير "حركة توقف السيارة فجأة" الذي يحدث عادةً أثناء الكبح.
لا تقتصر فوائد هذه التقنية على تحسين أداء السيارة فحسب، بل تسهم بشكل كبير في تعزيز تجربة القيادة الشاملة، مما يجعلها ميزة أساسية في مجموعة سيارات إكسيد الفاخرة.
في عالم السيارات الكهربائية (EVs)، يكتسب نظام IPB أهمية إضافية، حيث يعمل على تحسين استرداد طاقة الكبح، مما يزيد من كفاءة السيارة ويوسع نطاق قيادتها.
في إطار تعاونهما المستمر، تزود بوش شركة إكسيد أيضًا بمنصة البرمجيات والأجهزة المتكاملة للقيادة الذكية المتطورة.
تم تصميم هذه المنصة لإدارة وظائف متعددة داخل السيارة، مثل القيادة وإيقاف السيارة ومراقبتها، كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. جميع هذه الوظائف يمكن تحقيقها بفضل طبيعة تصميم بوش المعيارية المرنة والقابلة للتطوير المستمر والسلس، مما يعزز سلامة وكفاءة أنظمة القيادة الذكية في سيارات "إكسيد".
تتطلع إكسيد بوش إلى تعميق شراكتهما للنهوض بتقنيات القيادة الذكية وتقنيات الكبح. ومن خلال دمج سلسلة أدوات تطوير بوش في قسم البحث والتطوير في أكسيد، تعمل الشركتان على معالجة التحديات الرئيسية في القيادة الذاتية وتسريع الابتكار.
بفضل فهمها العميق للسوق العالمية وخبرتها، تساعد بوش شركة إكسيد في إنشاء منتجات متقدمة ومصممة خصيصًا للمستهلكين العالميين. تهدف هذه الشراكة إلى تحسين جودة صناعة السيارات الفاخرة وتعزيز مكانة إكسيد في سوق السيارات الفاخرة على الصعيد الدولي.
MENAFN11092024004361009251ID1108660441