بارات لندن تستهدف مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق شقة عرض جديدة في مشروع برموندسي هايتس

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- Shamalcomms) يقع المشروع المكون من 26 طابقًا في موقع مثالي في المنطقة 2، ويأخذ إلهامه من حيوية جنوب شرق لندن وإبداعها ونظامها البيئي التجاري المزدهر
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2024: كشفت شركة بارات لندن عن شقة عرض جديدة مكونة من غرفتي نوم في برموندسي هايتس، لتقدم للمشترين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً مصغراً عن نمط الحياة الحديث في أحد منازلها المعاصرة، حيث يقع المشروع المكون من 26 طابقًا في موقع مثالي في المنطقة 2، ويأخذ إلهامه من حيوية جنوب شرق لندن وإبداعها ونظامها البيئي التجاري المزدهر.
تم تصميم الشقة النموذجية بواسطة شركة BLOCC Interiors، إحدى شركات التصميم الداخلي الرائدة في المملكة المتحدة، حيث تحتفي بسحر بيرموندسي من خلال عرض مزيج متنوع من العلامات التجارية المحلية، من المحلات الناشئة إلى تجار التجزئة المشهورين.
ومن المتوقع أن تستقطب شقق بيرموندسي هايتس اهتماماً كبيراً من قبل المشترين في الشرق الأوسط، حيث يرى العديد منهم أن قطاع العقارات المزدهر في لندن يشكل فرصة استثمارية جذابة، ووفقاً لبحث أجراه بنك الريان، يرى 89% من المستثمرين من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أن المملكة المتحدة تشكل سوقاً ذات أهمية وأولوية قصوى.
وبهذه المناسبة قالت سوزان توماس، مديرة المبيعات الإبداعية لدى شركة BLOCC Interiors: "لقد صممنا مساحة كافية لا تلبي توقعات المستثمرين ومشتري المنازل فحسب، بل تتجاوزها أيضًا، وذلك من خلال تقديم مزيج مثالي من المزايا والجاذبية، فقد جسدنا نموذجًا للحياة العصرية في لندن، حيث تم اختيار كل التفاصيل بعناية لتلبية احتياجات جمهور عريض يبحث عن ملاذ حضري مميز".
تتبنى المملكة المتحدة حاليًا مجموعة واسعة من اتجاهات التصميم، بما في ذلك التأثيرات العالمية من اليابان والدول الاسكندنافية، والتصميمات التي تراعي البيئة مع التركيز على الرفاهية، والديكورات الداخلية المستدامة المجهزة للحياة العصرية، حيث بات يركز مصممو الديكور الداخلي الآن في المملكة المتحدة بشكل أكبر على الإبداع والابتكار، مع التركيز القوي على دمج التكنولوجيا والمواد الطبيعية، مثل الخشب المستصلح والمركبات الصديقة للبيئة.
وتنتشر العديد من هذه الاتجاهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المنطقة المعروفة بحبها للفخامة والتصميم المتطور. ووفقًا لسوزان توماس، فغالبًا ما يتم تكييف هذه الاتجاهات لتناسب السياق الثقافي والبيئي الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الإطار علقت توماس قائلة: "إن التركيز على الاستدامة في المملكة المتحدة يتردد صداه في دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، ولكن مع التركيز على أنظمة التبريد الموفرة للطاقة والمواد المستدامة التي تعمل بشكل جيد في المناخات الحارة. وعلى نحو مماثل يتم إعادة تفسير مزيج المملكة المتحدة من البساطة والرفاهية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأسلوب أكثر فخامة.
وأضافت توماس قائلة: "نتوقع أيضًا زيادة اندماج الحداثة مع العناصر الثقافية، فضلاً عن التركيز بشكل أكبر على المساحات الموجهة نحو العناية بالصحة والعافية والتي تلبي طلب السوق الفاخرة من الرفاهية والراحة والفخامة".
تتميز منازل برموندسي هايتس التابعة لشركة بارات لندن بتصميمات مفتوحة، مما يوفر تدفقًا سلسًا من المطابخ إلى غرف الطعام والمعيشة، حيث تتميز المطابخ الأنيقة في الشقق بأجهزة مدمجة، بينما تعمل الحدائق الشتوية الخارجية على توسيع المساحات بشكل أكبر، مما يوفر مناطق مناسبة للقيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة، من ترفيه الضيوف إلى ممارسة رياضة اليوغا.
سيبلغ ارتفاع البرج الرئيسي في برموندسي هايتس 26 طابقًا، وسيضم 163 شقة خاصة مكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، وسيستمتع السكان بإطلالات بانورامية مطلة على المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة لندن، بينما يوفر المشروع للسكان إمكانية الدخول إلى الحدائق ذات المناظر الطبيعية، والتراسات على الأسطح، ومنطقة لعب الأطفال.
وفي هذا الإطار علق ستيوارت ليزلي، مدير المبيعات والتسويق الدولي في شركة بارات لندن قائلاً: "تشتهر لندن دوليًا بأنها رائدة في مجال صناعة الذوق، وخاصة في منطقة الخليج العربي، لذا فمن المهم أن نعكس ذلك من خلال شققنا السكنية المعروضة، فنحن ندرك تماماً أن الانطباع الأول يمكن أن يكون له تأثير دائم، ومن خلال التعاون مع شركة BLOCC Interiors للتصميم الداخلي فإننا نريد أن نبرز كيف يمكن لمنازلنا تسليط الضوء على أحدث اتجاهات التصميم الداخلي مع خلق مساحات وظيفية ودعم الشركات المحلية".
وتؤكد جاذبية لندن في الخليج سمعتها كسوق مستقرة لمشتري العقارات، حيث يتوقع المحللون من بنك لندن والشرق الأوسط أن يساهم المستثمرون من المنطقة بنحو 3.2 مليار دولار في سوق العقارات في المملكة المتحدة بحلول عام 2024.
هناك العديد من العوامل التي تساهم في جاذبية مشروع برموندسي هايتس للمشترين من الشرق الأوسط، حيث يقع المشروع في موقع استراتيجي مميز بين لامبيث وساوثوورك، ويمكن الوصول منه بسهولة إلى العديد من الوجهات الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك تاور بريدج، وشارد، وبورو ماركت، وفي الوقت نفسه تقع المناطق المرغوبة الأخرى مثل: تشيلسي وفولهام على بعد رحلة قصيرة عبر نهر التيمز.
كما أن مشروع برموندسي هايتس متصل بالعديد من خدمات الحافلات ووسائل النقل، وتقع محطة ساوث برموندسي للسكك الحديدية على بعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام. ومن هناك، يمكنك الوصول إلى محطة لندن بريدج، وهي محطة السفر الرئيسية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من خدمات السكك الحديدية الوطنية بالإضافة إلى اتصالات مترو أنفاق لندن جوبيلي و نورثيرن لاين، والتي تربط بين كينغز كروس و برايتون والساحل الجنوبي وشمال إنجلترا واسكتلندا.
تبدأ أسعار المنازل في منطقة برموندسي هايتس في منطقة بارات لندن من 449 ألف جنيه إسترليني (582.500 دولار أمريكي) لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة.
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