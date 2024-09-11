أرابيان سنتر يطلق كتيب الخصومات المجاني: عروض تبهركم وخصومات تسعدكم!

(MENAFN
- AMC) دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبتمبر 2024 – أعلن أرابيان سنتر عن إطلاق "كتيب الخصومات" في 2 سبتمبر 2024 بعد انتظار، ومن المتوقع أن يستمتع المتسوقون داخل بالمول بمجموعة رائعة من العروض والخصومات الخيالية. ويُمكن لزوار المول الحصول على كتيب الخصومات مجاناً من خلال مكتب الاستعلامات داخل المول حتى نفاذ الكمية. فهو عرض لفترة محدودة يمنحكم الفرصة للتسوق بحرية داخل أرقى العلامات التجارية بعروض لا تفوت.
جدير بالذكر أن كتيب الخصومات الجديد يحتوي على أكثر من 120 عرضًا مميزاً من بين أكثر من 40 علامة تجارية، حصريًا داخل أرابيان سنتر، والتي تشمل الأزياء، الإلكترونيات، المطاعم، التجارب الترفيهية وغيرها المزيد. فجميع صفحات الكتيب تضم عروض مصممة خصيصًا لتلبي جميع احتياجاتكم.
ليس هذا فحسب، فيمكن لجميع الزوار الحصول على قسمية استرداد نقدي بقيمة 20% داخل الكتيب، والاستفادة بهذه القسيمة عند شراء بطاقة هدايا أرابيان سنتر، والاستمتاع بقيمة الـ 20% استرداد نقدي على العلامات التجارية المفضلة لديهم.
يُذكر أنه يمكن الاستفادة من بطاقة الهدايا داخل المتاجر المشاركة في أرابيان سنتر فقط، حيث تمنحكم بطاقة الهدايا مزايا رائعة في بعض المتاجر المشاركة بعروض وخصومات حصرية.
وفي هذه المناسبة، أعرب السيد وسام الدره، مدير عام أرابيان سنتر عن سعادته بإطلاق كتيب الخصومات الجديد، قائلاً "إنه لمن دواعي سرورنا إطلاق كتيب خصومات أرابيان سنتر الجديد لجميع زوارنا، لما يحمله هذه الكتيب من عروض ومفاجآت مصممة لتمنحهم تجربة فريدة كالمعتاد، ونحن على يقين أن زوار أرابيان سيجدون عروض ستبهرهم وخصومات ستسعدهم، بشكل يعزز من تجاربهم المميزة داخل أرابيان سنتر".
اغتنموا فرصة الحصول على كتيب خصومات أرابيان سنتر الجديد للاستمتاع بعروض وخصومات لا تُفوت، ابتداءً من 2 سبتمبر وحتى نفاذ الكمية. لا تفوتوا الفرصة!
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