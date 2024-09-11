الخطوط الجوية التركية توسع نطاق برنامج NDC لنقل البيانات من خلال شراكات استراتيجية لتحديث TKCONNECT

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن تعزيز برنامج TKCONNECT الذي يتماشى مع برنامج NDC (قدرة التوزيع الجديدة) من خلال شراكة استراتيجية مع الشركات الرائدة في تجميع محتوى السفر، مثل Travelfusion، Verteil، DRCT، Mystifly، Nuua، Nuflights، وTheta . يمثل هذا التعاون علامة فارقة في تحسين تجربة السفر من خلال تمكين شركاء الشركة، من الوصول السلس إلى الشبكة والخدمات العالمية الواسعة للخطوط الجوية التركية.
تلتزم الخطوط الجوية التركية وشركات تجميع المحتوى بدفع عجلة الابتكار والتميز في قطاع السفر من خلال هذه الشراكات، حيث سيمكن TKCONNECT وكلات السفر من استخدام أدوات متطورة لإنشاء رحلات مخصصة، وتقديم عروض حصرية، وتبسيط عملية الحجز، ما سيؤدي إلى مستويات تعزيز رضا العملاء وولائهم.
وفي معرض تعليقه على توسيع نطاق برنامج NDC، قال أحمد أولموشتور، رئيس الشؤون التجارية في الخطوط الجوية التركية: "نحن متحمسون للشراكة مع Travelfusion و Verteil و DRCT و Mystifly و Nuua و Nuflights و Theta و التي تهدف إلى تعزيز برنامج TKCONNECT. تتمتع هذه الشركات الرائدة في تجميع محتوى السفر بسجل حافل في تقديم حلول توزيع عالية الجودة، وستشكل خبراتهم ركيزة أساسية لتعزيز مدى وتأثيرTKCONNECT . و كذلك تعكس هذه المبادرة رؤيتنا المشتركة لتقديم حلول سفر متميزة وخدمة استثنائية لعملائنا. من خلال اعتماد تقنية NDC، نحن نمهد الطريق لنظام سفر أكثر كفاءة وترابطًا."
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