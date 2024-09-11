بوكيتينو مدربا جديدا للمنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال

أعلن الاتحاد الأمريكي الليلة الماضية تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي السابق على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأمريكي للرجال.

وسيتولى المدرب الأرجنتيني، الذي انفصل عن تشيلسي في الإنجليزي الممتاز في مايو أيار الماضي بعد موسم واحد في المنصب، زمام الأمور في الولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026 والتي ستستضيفها البلاد مع المكسيك وكندا.

وقال بوكيتينو إن قرار الانتقال للولايات المتحدة لم يكن من أجل فقط بل للاستمتاع بفترة الإعداد لاستضافة كأس العالم وهي فرصة لا يستطيع تفويتها.

وقال في بيان "الطاقة والحماس والرغبة الشديدة في تحقيق إنجاز تاريخي حقيقي هنا كلها دفعتني للقدوم للولايات المتحدة.

"أرى مجموعة من اللاعبين يتمتعون بالموهبة والإمكانات، وسنعمل معا لتحقيق أشياء مميزة يمكن للأمة بأكملها أن تفخر بها".

وقال مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم إن بوكيتينو "مدرب يملك عقلية انتصارية ولديه شغف كبير بتطوير اللاعبين".

وأضاف "سجله الحافل يتحدث عن نفسه، وأنا على ثقة من أنه الاختيار الصحيح لتسخير الإمكانات الهائلة داخل فريقنا الموهوب. السعادة لا تسعنا بانضمام ماوريسيو بينما ننطلق في هذه الرحلة المثيرة لتحقيق النجاح على الساحة العالمية".

وانضم بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير السابق إلى تشيلسي في تعاقد لعامين ليحل محل المدرب المؤقت فرانك لامبارد لكنه ترك النادي الواقع في غرب لندن بعد موسم مضطرب شهد احتلالهم المركز السادس.