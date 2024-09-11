Wednesday, 11 September 2024 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أدنوك ستعرض الاستحواذ على كوفيسترو مقابل 15.9 مليار دولار

9/11/2024 1:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضا رسميا للاستحواذ على شركة كوفيسترو مقابل نحو 14.4 مليار يورو (15.90 مليار دولار) بما في ذلك الديون.
(الدولار = 0.9059 يورو)

MENAFN11092024000110011019ID1108660305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث