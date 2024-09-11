أدنوك ستعرض الاستحواذ على كوفيسترو مقابل 15.9 مليار دولار

أدنوك ستعرض الاستحواذ على كوفيسترو مقابل 15.9 مليار دولار
التاريخ
9/11/2024 1:00:05 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضا رسميا للاستحواذ على شركة كوفيسترو مقابل نحو 14.4 مليار يورو (15.90 مليار دولار) بما في ذلك الديون.
(الدولار = 0.9059 يورو)
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