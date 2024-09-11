أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.

وقال مات سيمبسون المحلل الكبير لدى سيتي إندكس "الذهب يتحرك في نطاق محدود في سوق مدعومة جيدا قبيل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة"، مضيفا أن البيانات من المرجح أن تظهر تراجع التضخم لتدفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، في حين من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين وبيانات طلبات إعانة البطالة غدا الخميس.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي عند اثنين بالمئة، وهو ما يدعم وجهة نظر رئيس المجلس جيروم باول بأن نمو الأسعار تحت السيطرة، ويلعب دورا محوريا في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من اجتماعات السياسات الثلاثة المتبقية في عام 2024.

وقال بيتر فونج رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن النفيسة "أرى دعما جيدا لأسعار الذهب عند مستوى يتراوح بين 2450 و2460 دولارا. وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يتم تداول الذهب عند مستوى 2600 دولار مدفوعا بتيسير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المستمرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تقترب من تنفيذ مهمتها في غزة وإن تركيزها سينصب على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، حيث تتبادل إطلاق نار يوميا مع جماعة حزب الله.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.40 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 943.10 دولار وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 973.78 دولار.



