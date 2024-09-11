30 % نمو التراخيص الجديدة في «دبي للخدمات المالية» خلال 2024

كشفت سلطة دبي للخدمات المالية عن أنها أطلقت أخيراً استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي والعملات المشفرة عبر خارطة طريق طموحة تمتد على مدار سنتين، تستهدف من خلالها السلطة إحداث ثورة نوعية في مستوى الكفاءة والخدمات وتطبيق الذكاء الاصطناعي وتبسيط العمليات وتسريعها، وتقليل أوقات العمل وتخفيض النفقات الإدارية.

وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية في حوار خاص مع ((البيان))، إن السلطة بدأت قبل شهر تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على قسم التراخيص كمرحلة أولى ونجحت في تقليل زمن التراخيص في الطلبات الجديدة من 40 يوماً إلى 14 يوماً فقط، ونستهدف الوصول إلى 3 أيام فقط في المرحلة النهائية.

وأضاف العوضي إن الذكاء الاصطناعي سيقوم بعملية تحليل البيانات بناء على التشريعات والإطار القانوني لدى السلطة، والتقنية اليوم في عملية تدريب مستمرة، حيث نسعى إلى تخفيض زمن التراخيص والاستفسارات من أسابيع إلى أيام معدودة خلال سنتين.

وتوقع العوضي أن ينمو عدد التراخيص الجديدة التي ستصدرها السلطة خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز الـ30% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً بأن العام الجاري سيكون استثنائياً بكافة المقاييس بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي والذي يحتفل قريباً بمرور 20 عاماً على تأسيسه.

وأشار العوضي إلى أن واحدة من أضخم شركات الأصول المشفرة عالمياً تستعد للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي قريباً مع حصولها على الموافقة المبدئية الأسبوع الماضي.

وتالياً نص الحوار:

حدثنا عن استراتيجية السلطة الخاصة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟

بالفعل، أطلقنا مؤخراً استراتيجية سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتي ستنفذ على مدار سنتين، وقبل شهر بدأنا في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على قسم التراخيص الذي أُسس حديثاً كمرحلة أولى، حيث ستستخدم التقنية الجديدة في عمليات تقديم وتقييم الطلبات الجديدة.

سيساعدنا الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل البيانات والمعطيات، بناء على التشريعات والسياسات والإطار القانوني المطبق لدى السلطة، إذ سيقوم الذكاء الاصطناعي بعملية قراءة واسعة وتحليل للبيانات ومقارنتها مباشرة مع السياسات المطبقة لدينا ثم يقوم بعالجتها وإعادة ملء الطلب، وبالفعل جربنا التكنولوجيا الجديدة على فئة معينة من التراخيص وهي المكاتب التمثيلية والتي كانت تأخذ طلباتها وقتاً يستغرق 40 يوماً واليوم نجحنا في تخفيضها إلى 14 يوماً فقط. وعندما يتمكن ويتدرب الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت سنخفض وقت إنجاز التراخيص إلى 3 أيام في المراحل النهائية من الاستراتيجية، فيما نستهدف الوصول إلى 7 أيام مع نهاية العام 2024.

ما مستوى الدقة لدى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المطبقة.. وما طموحاتكم في باقي الأقسام؟

مستوى الدقة لدى الذكاء الاصطناعي المطبق تبلغ 100%، حيث إن هامش الخطأ معدوم ويساوي الصفر، علماً بأن العامل البشري لا يزال مهماً جداً ولا سيما في مستوى الجودة في المراحل النهائية وكذلك عملية التعمق في التفاصيل.

نقوم حالياً بعملية تدريب مستمرة للذكاء الاصطناعي والمشروع مدته سنتان ولا يقتصر فقط على قطاع التراخيص، حيث لدينا خارطة طريق تمتد على مراحل ومواعيد نهائية للتنفيذ، إذ نسعى إلى تقليل عمليات الاستفسار من 20 يوماً إلى 5 أيام فقط، طبعاً الاستفسارات في الخدمات المالية معقدة جداً ولا يستطيع الشخص الطبيعي الإجابة عنها فوراً، حيث يحتاج إلى مدة طويلة تمتد لأسابيع أحياناً لمراجعة التشريعات والقوانين، ولكن مع هذه الخطوة الجديدة سيصل الوقت المستغرق إلى أقل من 5 أيام.

ما توقعاتكم لنمو التراخيص الجديدة لدى السلطة خلال العام 2024؟

نتوقع تحقيق نمو يتجاوز الـ30% في التراخيص الجديدة خلال العام 2024 مقارنة بالعام الماضي، متوقعين أن نشهد عاماً استثنائياً على جميع الأصعدة ولا سيما مع احتفالنا قريباً بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي.

استقبلنا خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 200 طلب من مختلف دول العالم، وحصلت 100 شركة على موافقة مبدئية، فيما حصلت 61 شركة على ترخيص كامل ليصل إجمالي الشركات إلى 837 شركة، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم المستدام خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ما عوامل الجذب الرئيسية للشركات العالمية مع تدفقها إلى دبي اليوم؟

اليوم لدينا شركات تأتي من جميع أنحاء العالم سواء من سنغافورة أو زيوريخ أو هونغ كونغ أو المملكة المتحدة أو أستراليا أو الدول العربية، حيث يأتون بحثاً عن التوسع في المنطقة في بيئة تتمتع بالاستقرار السياسي والمالي، فضلاً عن تطور ونمو اقتصادي مستدام وقوة في تطبيق القوانين وقوة ونزاهة في التشريعات وخدمات متطورة لا مثيل لها في العالم والتي توفرها الحكومة للشركات والمستثمرين والتي تشكل عامل جذب رئيسياً لها.

تتماشى رؤيتنا اليوم في السلطة مع رؤية قيادتنا الرشيدة الطموحة، حيث لدينا خطة واضحة جداً لتهيئة البيئة الاقتصادية المرنة التي تسمح للشركات بالقدوم إلى المركز والحصول على الترخيص وفق التشريعات المناسبة، وفي حال لم يكن لدينا التشريع المناسب نطبق قواعد الرشاقة في العمل في بعض الحالات، حيث نقوم بالاطلاع على التغيرات العالمية ونعمل على تعديل التشريعات القائمة بسرعة وكفاءة.

كما شهد قطاع صناديق التحوط زيادة بنسبة 125% في عدد الجهات المرخصة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، حيث نستقطب الشركات من جميع أنحاء العالم ومن جميع السلطات القضائية الدولية، من أمريكا وسنغافورة وأندونيسيا والصين واليابان وأستراليا والدول العربية، مما يؤكد على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة.

من أبرز القادمين الجدد إلى المركز؟

هناك واحدة من أضخم شركات العملات الرقمية والأصول المشفرة حول العالم حصلت على الموافقة المبدئية قبل أسبوع، وخلال فترة قصيرة ستحصل على الموافقة النهائية والترخيص الكامل، وتعتبر هذه الشركة استثناء إذ ستغير مفهوم العمل المالي والقطاع المالي في العالم.

هل هناك أي تحديثات فيما يتعلق بالأصول المشفرة؟

أعلنت السلطة مؤخراً عن عدد من التعديلات فيما يخص نظام العملات المشفرة الخاص بها، حيث تناولت التعديلات الموارد المالية والوصاية على الرموز المشفرة وتجميع رموز التشفير والجرائم المالية، وكذلك الاعتراف بالرموز المشفرة سواء من حيث المعايير أو الرسوم. وقبل نهاية الربع الرابع من العام الجاري سيسمح التحديث الجديد لصناديق المستثمرين المؤهلين بالوصول إلى الصناديق العالمية الخاصة بالعملات المشفرة والمسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

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