الين عند أعلى مستوى في 8 أشهر مع تحول التركيز إلى السياسة الأمريكية

بلغ الين أعلى مستوياته منذ بداية العام مقابل الدولار اليوم الأربعاء مع تنظيم أول مناظرة بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة كاملا هاريس ودونالد في ظل منافسة متقاربة قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر .

وينتظر المتعاملون أيضا بقلق تقرير التضخم الرئيسي الذي قد يقدم مؤشرات على حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

كما تلقى الين دفعة قوية بفضل تعليقات عضو مجلس إدارة بنك اليابان جونكو ناكاجاوا، الذي أكد في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أن سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع توقعاته.

وانخفض الدولار بنحو 0.68 بالمئة إلى 141.50 ين. وهو مستوى لم يبلغه منذ الثاني من يناير ، قبل أن يسجل في أحدث التعاملات 141.83 ين بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش.

وتميل العملتان إلى تتبع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والتي واصلت تراجعها خلال الليل لتصل إلى 3.635 بالمئة للمرة الأولى منذ يونيو

من العام الماضي.

وقال شوكي أوموري كبير محللي مكتب ميزوهو للأوراق المالية في اليابان إن هاريس بدت وكأنها اكتسبت الثقة في المناظرة وحددت سياساتها الاقتصادية بوضوح.

وفي الوقت نفسه، قال ناكاجاوا "إن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة وبالتالي هناك مجال أكبر لتشديد السياسة النقدية".

ورأى أوموري أن تلك التصريحات دفعت الين إلى الارتفاع.

وصعد اليورو 0.16 بالمئة إلى 1.1038 دولار، متعافيا من انخفاضه خلال الليل إلى 1.10155 دولار للمرة الأولى منذ 19 أغسطس .

كما زاد الجنيه الإسترليني إلى 1.3089 دولار عقب انخفاضه إلى 1.3049 دولار في الجلسة الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.15 بالمئة إلى 101.49 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 101.77 أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في 18 سبتمبر

للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، لكن المتداولين منقسمون بشأن حجم الخفض.

وتشير توقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 2.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، انخفاضا من 2.9 بالمئة في يوليو .





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