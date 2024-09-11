وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس الأوروبي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 9 (كونا) -- استقبل وزير
الخارجية عبدالله اليحيا في مطار الكويت الدولي مساء اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد لعقد عدد من اللقاءات مع القيادة السياسية وإجراء محادثات رسمية مع المسؤولين في الدولة حول القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل بمدينة بروكسل. (النهاية)
ن م ع / أ م ح
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