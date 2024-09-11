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وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس الأوروبي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

9/11/2024 12:13:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 9 (كونا) -- استقبل وزير الخارجية عبدالله اليحيا في مطار الكويت الدولي مساء اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد لعقد عدد من اللقاءات مع القيادة السياسية وإجراء محادثات رسمية مع المسؤولين في الدولة حول القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل بمدينة بروكسل. (النهاية)

ن م ع / أ م ح




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