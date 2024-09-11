الحوار الإستراتيجي البريطاني - الأمريكي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 10 - 9 (كونا) -– بحث (الحوار الإستراتيجي البريطاني - الأمريكي) في بداية اجتماعاته اليوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الاجتماعات تناولت ملفات أوروبا وأوكرانيا والشرق الأوسط وامن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة الى جانب عدد من القضايا الدولية ذات الأولوية.
ويتشارك البلدان استثمارات يقدر حجمها بنحو تريليون دولار أمريكي وتوفر فرصا هائلة للأفراد والأعمال كما تعزز أولوية الحكومة البريطانية الجديدة لإنماء الاقتصاد.
وتعمل بريطانيا والولايات المتحدة على تحفيز الرخاء والاستقرار في "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" الملف الذي تطرق الحوار الإستراتيجي اليه بالتأكيد على ضمان الامن الإقليمي عبر شراكة الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا (اوكس).
ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله بالمناسبة إن العلاقات "الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تمتد الى 80 عاما ويلتزم كلا البلدين بتعزيز تحالفهما لتحقيق الأمن والازدهار لشعبيهما.
وأضاف الوزير لامي "في عالم غير آمن ومتقلب فإنه من المهم للغاية ان يتراصف بلدانا بقوة .. فمعا نعيد تنشيط شراكتنا الاقتصادية ونعمل معا لمعالجة انعدام الأمن في الخارج ومواجهة المستقبل بوحدة وثقة". (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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