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الحوار الإستراتيجي البريطاني - الأمريكي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية

9/11/2024 12:13:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 9 (كونا) -– بحث (الحوار الإستراتيجي البريطاني - الأمريكي) في بداية اجتماعاته اليوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الاجتماعات تناولت ملفات أوروبا وأوكرانيا والشرق الأوسط وامن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة الى جانب عدد من القضايا الدولية ذات الأولوية.
ويتشارك البلدان استثمارات يقدر حجمها بنحو تريليون دولار أمريكي وتوفر فرصا هائلة للأفراد والأعمال كما تعزز أولوية الحكومة البريطانية الجديدة لإنماء الاقتصاد.
وتعمل بريطانيا والولايات المتحدة على تحفيز الرخاء والاستقرار في "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" الملف الذي تطرق الحوار الإستراتيجي اليه بالتأكيد على ضمان الامن الإقليمي عبر شراكة الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا (اوكس).
ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله بالمناسبة إن العلاقات "الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تمتد الى 80 عاما ويلتزم كلا البلدين بتعزيز تحالفهما لتحقيق الأمن والازدهار لشعبيهما.
وأضاف الوزير لامي "في عالم غير آمن ومتقلب فإنه من المهم للغاية ان يتراصف بلدانا بقوة .. فمعا نعيد تنشيط شراكتنا الاقتصادية ونعمل معا لمعالجة انعدام الأمن في الخارج ومواجهة المستقبل بوحدة وثقة". (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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