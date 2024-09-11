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رئيس البرلمان الجزائري يعرب عن امتنانه للكويت على دعمها ترشح بلاده لعضوية مجلس الأمن

9/11/2024 12:13:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 9 (كونا) -- عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي اليوم الثلاثاء عن امتنانه لدعم دولة الكويت ترشح بلاده للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي مشيدا في نفس الوقت بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين.
وذكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري في بيان أن بوغالي استقبل سفير دولة الكويت لدى الجزائر محمد الشبو الذي قام بزيارة وداعية إثر انتهاء مهامه بالجزائر.
وأوضح البيان أن "اللقاء شكل فرصة للتنويه بالعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين والتي لطالما اتسمت بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل" مثمنا "الديناميكية الإيجابية التي أضفتها زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى الكويت عام 2022 على العلاقات الثنائية".
وأشاد رئيس البرلمان الجزائري "بانضمام دولة الكويت لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 بعد انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".
كما نوه بوغالي "بالمواقف المشتركة بين الجزائر والكويت تجاه القضايا العادلة في العالم" حيث أكد "التزام الجزائر بمواصلة الدفاع عنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وتأكيدا منه على أهمية التعاون البرلماني شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أهمية تشكيل المجموعة البرلمانية للصداقة (الجزائر-الكويت) التي تشكل إحدى الآليات التي بإمكانها تطوير التعاون بين برلماني البلدين معربا عن أمله في أن "تؤسس لمرحلة نوعية في هذا الاتجاه".
من جهته قدم السفير الكويتي تهانيه للجزائر حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات الرئاسية كما أثنى على "إعادة انتخاب عبدالمجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية" متمنيا للجزائر "مزيدا من التقدم والنمو".
وفي الختام أعرب سفير دولة الكويت عن شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من دعم وتعاون خلال فترة تمثيله لبلاده.
وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية منذر بودن ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة (الجزائر-الكويت) زكريا بلخير. (النهاية)

م ر / ر ج



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