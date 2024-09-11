رئيس البرلمان الجزائري يعرب عن امتنانه للكويت على دعمها ترشح بلاده لعضوية مجلس الأمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 10 - 9 (كونا) -- عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي اليوم الثلاثاء عن امتنانه لدعم دولة الكويت ترشح بلاده للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي مشيدا في نفس الوقت بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين.
وذكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري في بيان أن بوغالي استقبل سفير دولة الكويت لدى الجزائر محمد الشبو الذي قام بزيارة وداعية إثر انتهاء مهامه بالجزائر.
وأوضح البيان أن "اللقاء شكل فرصة للتنويه بالعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين والتي لطالما اتسمت بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل" مثمنا "الديناميكية الإيجابية التي أضفتها زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى الكويت عام 2022 على العلاقات الثنائية".
وأشاد رئيس البرلمان الجزائري "بانضمام دولة الكويت لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 بعد انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".
كما نوه بوغالي "بالمواقف المشتركة بين الجزائر والكويت تجاه القضايا العادلة في العالم" حيث أكد "التزام الجزائر بمواصلة الدفاع عنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وتأكيدا منه على أهمية التعاون البرلماني شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أهمية تشكيل المجموعة البرلمانية للصداقة (الجزائر-الكويت) التي تشكل إحدى الآليات التي بإمكانها تطوير التعاون بين برلماني البلدين معربا عن أمله في أن "تؤسس لمرحلة نوعية في هذا الاتجاه".
من جهته قدم السفير الكويتي تهانيه للجزائر حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات الرئاسية كما أثنى على "إعادة انتخاب عبدالمجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية" متمنيا للجزائر "مزيدا من التقدم والنمو".
وفي الختام أعرب سفير دولة الكويت عن شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من دعم وتعاون خلال فترة تمثيله لبلاده.
وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية منذر بودن ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة (الجزائر-الكويت) زكريا بلخير. (النهاية)
م ر / ر ج
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