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منتخب الكويت لكرة القدم يتعادل مع نظيره العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

9/11/2024 12:13:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 9 (كونا) -- تعادل منتخب الكويت لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام نظيره العراقي دون أهداف في ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لعام 2026.
وبدأت المباراة بالحماس والاثارة كما كان متوقعا حيث طرد حكم المباراة مدافع منتخب العراق ريبين سولاقا في الدقيقة السابعة بعد عرقلته المهاجم يوسف ناصر بعد انفراده بالمرمى.
كما شهد الشوط الاول استحواذا كويتيا في أغلب مجرياته بحثا عن هدف التقدم من خلال خلق فرص للتسجيل من جانبي الملعب بسبب إغلاق الدفاع العراقي عمق الملعب والذي نجح بدوره بالخروج دون استقبال أي هدف.
أما في الشوط الثاني فقد حاول منتخبنا الوطني الضغط على الدفاع العراقي لتسجيل هدف التقدم إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الكويت قبل أن يقوم بإلغائها بعد الرجوع لتقنية (الفار).
واعتمد المنتخب العراقي على الهجمات المرتدة أثناء سيطرة المنتخب الكويتي على أغلب مجريات اللعب كما حاول المنتخبان خطف نقاط المباراة إلا أن كل محاولاتهما باءت بالفشل.
ولم يستغل (الأزرق) النقص العددي في صفوف المنتخب العراقي واكتفى بنيل النقطة الثانية له في المجموعة الثانية من هذه التصفيات فيما وصل العراق للنقطة الرابعة.
وجاء ترتيب المجموعة الثانية بتصدر الأردن وكوريا الجنوبية والعراق برصيد 4 نقاط ثم منتخب الكويت بالمركز الرابع بنقطتين وفلسطين بالمركز الخامس بنقطة واحدة فيما تذيل المنتخب العماني الترتيب دون رصيد من النقاط.
وسيلعب منتخبنا الوطني في العاشر من أكتوبر المقبل مباراة الجولة الثالثة أمام نظيره العماني فيما يلتقي منتخب فلسطين في الـ15 من الشهر ذاته. (النهاية)

س ع د / أ م ح




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