منتخب الكويت لكرة القدم يتعادل مع نظيره العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 9 (كونا) -- تعادل منتخب
الكويت لكرة القدم
اليوم الثلاثاء أمام نظيره العراقي دون أهداف في ضمن مباريات
الجولة الثانية من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لعام 2026.
وبدأت المباراة بالحماس والاثارة كما كان متوقعا حيث طرد حكم المباراة مدافع منتخب العراق ريبين سولاقا في الدقيقة السابعة بعد عرقلته المهاجم يوسف ناصر بعد انفراده بالمرمى.
كما شهد الشوط الاول استحواذا كويتيا في أغلب مجرياته بحثا عن هدف التقدم من خلال خلق فرص للتسجيل من جانبي الملعب بسبب إغلاق الدفاع العراقي عمق الملعب والذي نجح بدوره بالخروج دون استقبال أي هدف.
أما في الشوط الثاني فقد حاول منتخبنا الوطني الضغط على الدفاع العراقي لتسجيل هدف التقدم إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الكويت قبل أن يقوم بإلغائها بعد الرجوع لتقنية (الفار).
واعتمد المنتخب العراقي على الهجمات المرتدة أثناء سيطرة المنتخب الكويتي على أغلب مجريات اللعب كما حاول المنتخبان خطف نقاط المباراة إلا أن كل محاولاتهما باءت بالفشل.
ولم يستغل (الأزرق) النقص العددي في صفوف المنتخب العراقي واكتفى بنيل النقطة الثانية له في المجموعة الثانية من هذه التصفيات فيما وصل العراق للنقطة الرابعة.
وجاء ترتيب المجموعة الثانية بتصدر الأردن وكوريا الجنوبية والعراق برصيد 4 نقاط ثم منتخب الكويت بالمركز الرابع بنقطتين وفلسطين بالمركز الخامس بنقطة واحدة فيما تذيل المنتخب العماني الترتيب دون رصيد من النقاط.
وسيلعب منتخبنا الوطني في العاشر من أكتوبر المقبل مباراة الجولة الثالثة أمام نظيره العماني فيما يلتقي منتخب فلسطين في الـ15 من الشهر ذاته. (النهاية)
س ع د / أ م ح
MENAFN11092024000071011013ID1108660231
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.