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الولايات المتحدة تحذر من تداعيات الصواريخ الإيرانية المقدمة لروسيا على الأمن الأوروبي

9/11/2024 12:13:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن إيران نقلت شحنات من صواريخ (فتح - 360) الباليستية قريبة المدى إلى روسيا محذرة من أن ذلك يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر للصحفيين إن هذه الصواريخ يحتمل أن يتم استخدامها "في غضون أسابيع ضد أوكرانيا ما يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين الأوكرانيين".
واعتبر رايدر هذا التطور "مثيرا للقلق العميق حيث إن الشراكة بين إيران وروسيا تهدد الأمن الأوروبي وتوضح كيف أن نفوذ إيران المزعزع للاستقرار يمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط نحو جميع أنحاء العالم".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل "مراقبة هذه التطورات إلى جانب حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وسنظل ثابتين في دعمنا للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة التهديد الذي قد تشكله هذه الأنظمة الصاروخية على شعبها".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية ردا على تزويد إيران لروسيا بصواريخ باليستية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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