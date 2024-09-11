الولايات المتحدة تحذر من تداعيات الصواريخ الإيرانية المقدمة لروسيا على الأمن الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 10 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن إيران نقلت شحنات من صواريخ
(فتح - 360) الباليستية قريبة المدى إلى روسيا محذرة من أن ذلك يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر للصحفيين إن هذه الصواريخ يحتمل أن يتم استخدامها "في غضون أسابيع ضد أوكرانيا ما يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين الأوكرانيين".
واعتبر رايدر هذا التطور "مثيرا للقلق العميق حيث إن الشراكة بين إيران وروسيا تهدد الأمن الأوروبي وتوضح كيف أن نفوذ إيران المزعزع للاستقرار يمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط نحو جميع أنحاء العالم".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل "مراقبة هذه التطورات إلى جانب حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وسنظل ثابتين في دعمنا للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة التهديد الذي قد تشكله هذه الأنظمة الصاروخية على شعبها".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية ردا على تزويد إيران لروسيا بصواريخ باليستية. (النهاية)
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