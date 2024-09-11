مهرجان أسبوع المسرح الخليجي بالرياض يكرم الفنان الكويتي محمد جابر

الرياض - 10 - 9 (كونا) -- كرم مهرجان اسبوع المسرح الخليجي اليوم الثلاثاء الكويتي القدير محمد جابر المعروف بشخصية "العيدروسي". جاء ذلك عقب افتتاح المهرجان بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والاداب. وسبق حفل الافتتاح لكل الدول المشاركة كان من بينها ركن مميز للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والاداب. وتشارك دولة الكويت في المهرجان بمسرحية (غصة عبور) من بين عدة مسرحيات خليجية سيتم عرضها هذا الاسبوع. (النهاية) خ ن ش / ر ج

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