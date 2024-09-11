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قطر تدين بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في (خانيونس)

9/11/2024 12:13:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 – 9 (كونا) –- دانت دولة قطر اليوم الثلاثاء بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (المواصي) غرب (خانيونس) جنوبي قطاع غزة وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) تأكيد وزارة الخارجية القطرية بأن استمرار جرائم الاحتلال الشنيعة بحق المدنيين العزل وتحديه السافر للقوانين والأعراف الدولية ورغبته المسمومة في التصعيد العسكري بدلا من المسار السياسي هي نتيجة حتمية لصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة والعقاب.
وشددت الوزارة في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية أكثر من أي وقت مضى لإنهاء العدوان على قطاع غزة فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره قسرا.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة خيام النازحين في (خانيونس) إلى 40 شهيدا وأكثر من 60 مصابا وفقدان عشرات آخرين.
ولا تزال طائرات قوات الاحتلال تحلق بشكل مكثف فوق أجواء المناطق الغربية وسط تخوفات من تجدد القصف. (النهاية)

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