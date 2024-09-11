قطر تدين بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في (خانيونس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 10 – 9 (كونا) –- دانت دولة قطر اليوم الثلاثاء بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (المواصي) غرب (خانيونس) جنوبي قطاع غزة وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) تأكيد وزارة الخارجية القطرية بأن استمرار جرائم الاحتلال الشنيعة بحق المدنيين العزل وتحديه السافر للقوانين والأعراف الدولية ورغبته المسمومة في التصعيد العسكري بدلا من المسار السياسي هي نتيجة حتمية لصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة والعقاب.
وشددت الوزارة في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية أكثر من أي وقت مضى لإنهاء العدوان على قطاع غزة فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره قسرا.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة خيام النازحين في (خانيونس) إلى 40 شهيدا وأكثر من 60 مصابا وفقدان عشرات آخرين.
ولا تزال طائرات قوات الاحتلال تحلق بشكل مكثف فوق أجواء المناطق الغربية وسط تخوفات من تجدد القصف. (النهاية)
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