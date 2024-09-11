اتحاد مجالس دول (التعاون الاسلامي) يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 10 - 9 (كونا) -- دعا المشاركون في اجتماع الدورة ال52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي للعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتمكين سكان غزة من الدواء والغذاء وتوفير الحماية لهم ورفع الحصار عنهم.
وشدد المشاركون من خلال (اعلان الرباط) الصادر عن اجتماعهم على دقة المرحلة والظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية وقضيتها المركزية القضية الفلسطينية مستشعرين حجم المسؤولية الملقاة على البرلمانات الإسلامية ومنظمات العمل الإسلامي والمتمثلة في حشد الدعم من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى الأراضي اللبنانية.
واستنكروا بشدة اعمال القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة كما في الضفة الغربية واستنكروا بشدة ممارسات المستوطنين المتطرفين الذين يعبثون بممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حرقا وتدميرا واقتلاعا في محاولات يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني.
ودعوا المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية في مختلف دول العالم إلى العمل على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأن يصار فورا إلى تبادل الأسرى بين الطرفين علما بأن حرية الأسرى الفلسطينيين ومنهم من قضى عشرات السنين بسجون الاحتلال وخاصة البرلمانيين منهم ينبغي أن تتصدر أجندة المفاوضات من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
واعتبروا ان وقف العدوان الإسرائيلي ينبغي أن يشكل مدخلا ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كما حذروا من أي مساس بالوضع القائم في القدس الشريف مستحضرين مكانة الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية.
واعربوا في هذا الصدد عن تقديرهم لما تقوم به لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس ووكالة (بيت مال القدس) من أجل دعم صمود الفلسطينيين في القدس ودعم الخدمات وصيانة التراث الإسلامي والوجود الفلسطيني بالمدينة. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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