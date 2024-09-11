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اتحاد مجالس دول (التعاون الاسلامي) يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

9/11/2024 12:13:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 10 - 9 (كونا) -- دعا المشاركون في اجتماع الدورة ال52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي للعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتمكين سكان غزة من الدواء والغذاء وتوفير الحماية لهم ورفع الحصار عنهم.
وشدد المشاركون من خلال (اعلان الرباط) الصادر عن اجتماعهم على دقة المرحلة والظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية وقضيتها المركزية القضية الفلسطينية مستشعرين حجم المسؤولية الملقاة على البرلمانات الإسلامية ومنظمات العمل الإسلامي والمتمثلة في حشد الدعم من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى الأراضي اللبنانية.
واستنكروا بشدة اعمال القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة كما في الضفة الغربية واستنكروا بشدة ممارسات المستوطنين المتطرفين الذين يعبثون بممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حرقا وتدميرا واقتلاعا في محاولات يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني.
ودعوا المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية في مختلف دول العالم إلى العمل على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأن يصار فورا إلى تبادل الأسرى بين الطرفين علما بأن حرية الأسرى الفلسطينيين ومنهم من قضى عشرات السنين بسجون الاحتلال وخاصة البرلمانيين منهم ينبغي أن تتصدر أجندة المفاوضات من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
واعتبروا ان وقف العدوان الإسرائيلي ينبغي أن يشكل مدخلا ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كما حذروا من أي مساس بالوضع القائم في القدس الشريف مستحضرين مكانة الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية.
واعربوا في هذا الصدد عن تقديرهم لما تقوم به لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس ووكالة (بيت مال القدس) من أجل دعم صمود الفلسطينيين في القدس ودعم الخدمات وصيانة التراث الإسلامي والوجود الفلسطيني بالمدينة. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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