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الأسهم الأمريكية تغلق على تباين في التداولات

9/11/2024 12:13:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 10 - 9 (كونا) -- تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء في حين تسعى بورصة (وول ستريت) إلى التعافي من بداية شهر سبتمبر السلبية.
وارتفع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 47ر24 نقطة أو 45ر0 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) بواقع 28ر141 نقطة أو 84ر0 بالمئة فيما انخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) بواقع 63ر92 أو 23ر0 بالمئة.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يراهن المستثمرون على أن خفض سعر الفائدة المتوقع على نطاق واسع في اجتماع "الفيدرالي الأمريكي" يومي 17 و18 سبتمبر يمكن أن يساعد في تهدئة المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6ر2 بالمئة في أغسطس مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي وسيكون هذا أقل ارتفاع منذ عام 2021. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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