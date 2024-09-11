الأسهم الأمريكية تغلق على تباين في التداولات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 10 - 9 (كونا) -- تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء في حين تسعى بورصة (وول ستريت) إلى التعافي من بداية شهر سبتمبر السلبية.
وارتفع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 47ر24 نقطة أو 45ر0 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) بواقع 28ر141 نقطة أو 84ر0 بالمئة فيما انخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) بواقع 63ر92 أو 23ر0 بالمئة.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يراهن المستثمرون على أن خفض سعر الفائدة المتوقع على نطاق واسع في اجتماع "الفيدرالي الأمريكي" يومي 17 و18 سبتمبر يمكن أن يساعد في تهدئة المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6ر2 بالمئة في أغسطس مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي وسيكون هذا أقل ارتفاع منذ عام 2021. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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