موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - أكثر من 15 فلسطينيا يستشهدون وعشرات آخرون يصابون أو يفقدون اثر قصف
قوات الاحتلال الاسرائيلي خياما للنازحين بمنطقة (المواصي) في (خانيونس) جنوب قطاع غزة.
غزة - السلطات الصحية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي خياما للنازحين بمنطقة (المواصي) في (خانيونس) جنوب قطاع غزة الى 40 شهيدا وأكثر من 60 مصابا وفقدان عشرات.
الجزائر - المرشح الرئاسي الجزائري رئيس حركة (مجتمع السلم) عبدالعالي حساني شريف يقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون بأغلبية مطلقة.
إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 مسلحا من حركة (طالبان) الأفغانية وإصابة 27 آخرين جراء اشتباكات وقعت على مدى أربعة أيام على الحدود بين البلدين.
كوالالمبور - السلطات الفيتنامية تعلن ارتفاع عدد ضحايا اعصار (ياغي) والانهيارات الأرضية والفيضانات التي أعقبته إلى 65 شخصا على الأقل وفقدان 39 آخرين في مناطق شمال فيتنام بما في ذلك العاصمة (هانوي). (النهاية) ر ج
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