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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/11/2024 12:13:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - أكثر من 15 فلسطينيا يستشهدون وعشرات آخرون يصابون أو يفقدون اثر قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي خياما للنازحين بمنطقة (المواصي) في (خانيونس) جنوب قطاع غزة.

غزة - السلطات الصحية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي خياما للنازحين بمنطقة (المواصي) في (خانيونس) جنوب قطاع غزة الى 40 شهيدا وأكثر من 60 مصابا وفقدان عشرات.

الجزائر - المرشح الرئاسي الجزائري رئيس حركة (مجتمع السلم) عبدالعالي حساني شريف يقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون بأغلبية مطلقة.

إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 مسلحا من حركة (طالبان) الأفغانية وإصابة 27 آخرين جراء اشتباكات وقعت على مدى أربعة أيام على الحدود بين البلدين.

كوالالمبور - السلطات الفيتنامية تعلن ارتفاع عدد ضحايا اعصار (ياغي) والانهيارات الأرضية والفيضانات التي أعقبته إلى 65 شخصا على الأقل وفقدان 39 آخرين في مناطق شمال فيتنام بما في ذلك العاصمة (هانوي). (النهاية) ر ج

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