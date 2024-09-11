‎((العمانية البحرينية للاستثمار)) تدرس الفرص الاستثمارية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتمعت اللجنة التنسيقية لتأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار مؤخراً، حيث أكد الأعضاء المؤسسون أن رأس مال الشركة يبلغ 10 ملايين ريال عماني (9.8 ملايين دينار بحريني). وتهدف الشركة من خلال رؤيتها إلى زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، مشيرين إلى أن مملكة البحرين تعدّ أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عمان.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع وجهات النظر حول آلية تسجيل الشركة وإشهارها وفق النظم والقوانين المتبعة لدى الجهات المختصة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المتفق على البدء فيها في سلطنة عُمان أولا والتي تركزت في قطاع الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، كما قدمت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة «نتاج» عرضا مرئيا أوضحت من خلاله الاستراتيجية والأهداف وخطة العمل والمشاريع القائمة والمشاريع قيد التطوير أو التي يتم إعادة هيكلتها في المجموعة والتي تشكل فرصا استثمارية مجدية، تمهيدا لدراستها من قبل مجلس إدارة شركة عمان والبحرين للاستثمار فور إتمام إجراءات انتخاب أعضائها، كما تم تقديم عرض مرئي عن الفرص الاستثمارية الأخرى والتي يمكن شراء حصص فيها وتحقيق نتائج سريعة من خلال التملك فيها وفق معايير محددة لتقييم الفرص من قبل المختصين ورفعها إلى مجلس الادارة .
وأكد خالد محمد نجيبي النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عمق العلاقات التاريخية والتجارية التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، والتي ستشهد آفاقاً جديدة من التعاون في المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة من خلال الشركة العمانية البحرينية للاستثمار، والتي ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ودعم التنمية الاقتصادية في كل منهما.
من جانبه قال الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة عمان: ناقش الاجتماع أهم القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية للشركة بما يتوافق مع رؤى البلدين الشقيقين في تحقيق التوجهات التنموية وتمكين القطاع الخاص، حيث ناقش الحضور آليات إجراء دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وأضاف النهاري أن الجانب العماني قدم إيجازا عن الفرص الاستثمارية في قطاع الأمن الغذائي وكذلك الفرص في الشركات ذات العوائد المجدية المدرجة في بورصة مسقط.
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