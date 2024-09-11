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‎((العمانية البحرينية للاستثمار)) تدرس الفرص الاستثمارية في البحرين

9/11/2024 12:13:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‎اجتمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬لتأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستثمار‭ ‬مؤخراً،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤسسون‭ ‬أن‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬الشركة‭ ‬يبلغ‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬ريال‭ ‬عماني‭ (‬9.8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭). ‬وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤيتها‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والقطاع‭ ‬اللوجستي،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

‎واستعرض‭ ‬الحضور‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬تسجيل‭ ‬الشركة‭ ‬وإشهارها‭ ‬وفق‭ ‬النظم‭ ‬والقوانين‭ ‬المتبعة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المتفق‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬أولا‭ ‬والتي‭ ‬تركزت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والقطاع‭ ‬اللوجستي،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬الشركة‭ ‬العمانية‭ ‬للاستثمار‭ ‬الغذائي‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬نتاج‮»‬‭ ‬عرضا‭ ‬مرئيا‭ ‬أوضحت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والأهداف‭ ‬وخطة‭ ‬العمل‭ ‬والمشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬والمشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التطوير‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬فرصا‭ ‬استثمارية‭ ‬مجدية،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لدراستها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬عمان‭ ‬والبحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬فور‭ ‬إتمام‭ ‬إجراءات‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضائها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬مرئي‭ ‬عن‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الأخرى‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬حصص‭ ‬فيها‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التملك‭ ‬فيها‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬محددة‭ ‬لتقييم‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ .‬

‎وأكد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والتجارية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشركة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستثمار،‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منهما‭.‬

‎من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬النهاري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬عمان‭: ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الجدوى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للشركة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوجهات‭ ‬التنموية‭ ‬وتمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬الحضور‭ ‬آليات‭ ‬إجراء‭ ‬دراسات‭ ‬الجدوى‭ ‬للفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وأضاف‭ ‬النهاري‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬العماني‭ ‬قدم‭ ‬إيجازا‭ ‬عن‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وكذلك‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬العوائد‭ ‬المجدية‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬مسقط‭.‬

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