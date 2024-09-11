((البحرين الإسلامي)).. أفضل بنك رقمي في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نال بنك البحرين الإسلامي، المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، مؤخراً جائزة «أفضل بنك رقمي في البحرين»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية ( IBMAG ) لعام 2024. وقد جاء هذا التكريم احتفاءً بتميز خدمات ومنتجات بنك البحرين الإسلامي بالابتكار الرقمي الذي من شأنه تعزيز وتبسيط تجربة الزبائن.
وحول هذا الإنجاز المرموق، صرحت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلةً: «نحن سعداء وفخورون بحصولنا على هذه الجائزة المهمة التي تعكس تميز وثبات خطوات بنك البحرين الإسلامي الناجحة في مجال المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية. لقد كنا من أوائل المؤسسات المصرفية في المملكة التي استثمرت في جميع إمكانياتها البشرية والمالية بهدف تطوير عملياتنا المصرفية ورقمنتها، وها نحن اليوم نحصد ثمرة من ثمار نجاحاتنا في هذا المجال، مؤكدين حرصنا على تسخير أحدث التقنيات المتطورة، وتوظيف أفضل نظم الأمن السيبراني، واعتماد نهج يتمركز حول تحقيق تطلعات ورضا زبائننا الكرام. كما نعتزم الاستمرار في رحلة التميز الرقمي مستندين على إرثنا المؤسسي لبناء مستقبل مالي يواكب دائمًا الاحتياجات والتطلعات المالية المتطورة والمتنامية لدى الزبائن. ستشجعنا هذه الجائزة على الاستمرار في طريق التقدم والنماء والارتقاء بآفاق إمكاناتنا وخدماتنا بهدف تقديم تجارب مصرفية أكثر كفاءةً وتفردًا».
وتأتي هذه الجائزة بمثابة شهادة على نجاح النهج الاستراتيجي الذي يتبناه البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي بين أبرز أولوياته، وذلك باعتباره حجر الزاوية لتوفير تجارب مصرفية تتسم بالسرعة والدقة والموثوقية. وعلاوة على توجهه لاغتنام كافة الإمكانات الرقمية المتاحة، يستثمر البنك أيضًا في تعزيز بنيته التحتية الأساسية لتصبح أكثر مرونة وقابلية لمواكبة ومواجهة مختلف الديناميكيات المتغيرة باستمرار في القطاع، وهو يتم عبر الاستثمار على نحو مكثف في نظم تحليل البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
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