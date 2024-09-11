((البحرين الإسلامي)).. أفضل بنك رقمي في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نال‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخراً‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬رقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‭ (‬ IBMAG ‭) ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬احتفاءً‭ ‬بتميز‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬وتبسيط‭ ‬تجربة‭ ‬الزبائن‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المرموق،‭ ‬صرحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬وفخورون‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تميز‭ ‬وثبات‭ ‬خطوات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭. ‬لقد‭ ‬كنا‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬استثمرت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬إمكانياتها‭ ‬البشرية‭ ‬والمالية‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬عملياتنا‭ ‬المصرفية‭ ‬ورقمنتها،‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نحصد‭ ‬ثمرة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬نجاحاتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة،‭ ‬وتوظيف‭ ‬أفضل‭ ‬نظم‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬واعتماد‭ ‬نهج‭ ‬يتمركز‭ ‬حول‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬ورضا‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام‭. ‬كما‭ ‬نعتزم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التميز‭ ‬الرقمي‭ ‬مستندين‭ ‬على‭ ‬إرثنا‭ ‬المؤسسي‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مالي‭ ‬يواكب‭ ‬دائمًا‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والتطلعات‭ ‬المالية‭ ‬المتطورة‭ ‬والمتنامية‭ ‬لدى‭ ‬الزبائن‭. ‬ستشجعنا‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬والارتقاء‭ ‬بآفاق‭ ‬إمكاناتنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬مصرفية‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءةً‭ ‬وتفردًا‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬النهج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬يتبناه‭ ‬البنك،‭ ‬حيث‭ ‬يضع‭ ‬البنك‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬أولوياته،‭ ‬وذلك‭ ‬باعتباره‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬لتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬مصرفية‭ ‬تتسم‭ ‬بالسرعة‭ ‬والدقة‭ ‬والموثوقية‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬توجهه‭ ‬لاغتنام‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتاحة،‭ ‬يستثمر‭ ‬البنك‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬الأساسية‭ ‬لتصبح‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وقابلية‭ ‬لمواكبة‭ ‬ومواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬الديناميكيات‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وهو‭ ‬يتم‭ ‬عبر‭ ‬الاستثمار‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مكثف‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬