المناظرة الرئاسية الأولى بين كاملا هاريس ودونالد ترامب.. تبادل حاد للتهم والوعود





شهدت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائب الرئيس السابق دونالد والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس توتراً كبيراً وكشفت عن تباينات عميقة في السياسات والأولويات بين المرشحين. المناظرة، التي بثت على قناة ABC، قدمت عرضاً مثيراً للتفاصيل حول الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكلا المرشحين، وكشفت عن كيفية تعامل كل منهما مع القضايا الأساسية التي تهم الناخبين الأمريكيين.

الاقتصاد



افتتحت المناظرة بتصريحات حادة حول القضايا الاقتصادية، التي شكلت محوراً رئيسياً في النقاش. بدأت هاريس حديثها بتوضيح خطتها لبناء "اقتصاد الفرص"، مشيرة إلى أنها تعتزم تخفيض تكاليف الإسكان ودعم الأسر والأعمال التجارية الصغيرة. وأكدت أن ترامب ترك "أسوأ حالة بطالة منذ الكساد الأعظم"، ووصفت خطة ترامب الاقتصادية بأنها "خطيرة" وتهدد بزيادة التضخم وإحداث ركود اقتصادي.

في المقابل، دافع ترامب عن سجله الاقتصادي قائلاً إنه "خلق واحداً من أعظم اقتصادات البلاد"، وعد بالعودة إلى سياساته السابقة لتعزيز النمو الاقتصادي. كما تعهد بفرض رسوم جمركية على دول أخرى، خاصة الصين، وادعى أن الحكومة جمعت "مليارات" من خلال الرسوم الجمركية، وهي سياسة قال إنها ستساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

الإجهاض



تطرق النقاش إلى قضية الإجهاض، التي تعد من القضايا المثيرة للجدل في الانتخابات الأمريكية. زعم ترامب أن الديمقراطيين يسعون للسماح بالإجهاض في "الشهر التاسع"، وأكد أنه ساعد في إعادة القضية إلى الولايات، مع تأييده للاستثناءات في حالات الاغتصاب وزنا المحارم. من جانبه، نفت هاريس وجود قوانين تسمح بقتل الأطفال بعد الولادة، وهاجمت ترامب لدوره في تعيين قضاة المحكمة العليا الذين ألغوا الحق الفيدرالي في الإجهاض. دافعت هاريس عن إعادة قانون "رو ضد وايد"، الذي يوفر حماية واسعة للحقوق الإنجابية.

الهجرة وأمن الحدود



انتقل النقاش إلى قضايا الهجرة وأمن الحدود، حيث ألقت هاريس اللوم على ترامب لإفشاله مشروع قانون أمن الحدود الذي كانت تدعمه، وروّجت لعملها في ملاحقة المهربين على الحدود. أما ترامب، فقد اتهم الديمقراطيين بالسماح لملايين المهاجرين بالدخول، وادعى أن المهاجرين رفعوا نسبة الجرائم، بل وزعم أن المهاجرين "أكلوا الحيوانات الأليفة" في بعض المناطق.

أحداث الكابيتول



فيما يتعلق بأحداث الكابيتول، نفى ترامب مسؤوليته عن الهجوم على مبنى الكابيتول، مدعياً أنه دعا للتظاهر سلميًا ووجه اللوم إلى نانسي بيلوسي لعدم توفير أمن كافٍ. من جهتها، هاجمت هاريس ترامب بسبب تاريخه "الإجرامي" والقضايا القانونية التي يواجهها، مشيرة إلى أن القضايا المرفوعة ضد ترامب كانت نتيجة لـ"خطاب الديمقراطيين" وأنه يواجه "محاولة اغتيال" سياسية.

الحرب في أوكرانيا



تناولت المناظرة أيضاً الحرب في أوكرانيا، حيث سُئل ترامب عن موقفه من فوز كييف في صراعها ضد موسكو. لم يرد ترامب بشكل مباشر، لكنه أكد على رغبته في وقف الحرب، وركز على تكلفتها للولايات المتحدة. في المقابل، انتقدت هاريس موقف ترامب تجاه روسيا وأكدت دعمها لحلفاء الناتو، مشيرة إلى أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا كان سبباً في بقاء الدولة مستقلة، مبديةً قلقها من أن بوتين كان سيصل إلى كييف لو كان ترامب رئيساً.

حرب غزة



وفيما يخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أعربت هاريس عن دعمها لحل الدولتين ودعت إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة فورًا. أما ترامب، فقد تهرب من الإجابة المباشرة عن سؤاله حول الصراع، وكرر ادعاءه بأن هاريس والديمقراطيين "يكرهون إسرائيل"، مشيراً إلى أنه كان سيمنع اندلاع الصراعات تحت إدارته.

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان



أما في موضوع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، فقد أيدت هاريس قرار الانسحاب ولكنها انتقدت اتفاقية ترامب مع طالبان التي حددت الأول من مايو 2021 كموعد نهائي للانسحاب. انتقدت هاريس الطريقة التي تم بها تنفيذ الانسحاب، والذي شهد فوضى أدت إلى مقتل 13 عنصراً من القوات الأمريكية في تفجير انتحاري بمطار كابول الدولي. من جانبه، زعم ترامب أنه كان سينسحب بشكل أفضل دون خسائر.

التأمين الصحي



أخيراً، تطرق النقاش إلى موضوع التأمين الصحي، حيث انتقد ترامب قانون أوباما كير ووعد باستبداله، متهماً الديمقراطيين بعدم التعاون في تغييره. من جهتها، دافعت هاريس عن قانون الرعاية الصحية الميسرة، الذي يعد جزءاً أساسياً من برنامجها الصحي.

المناظرة، التي أثارت اهتماماً واسعاً من المشاهدين داخل الولايات المتحدة وخارجها، سلطت الضوء على الفجوات العميقة بين هاريس وترامب في معالجة القضايا الأساسية، مما يوضح كيف ستشكل هذه الاختلافات ملامح الانتخابات الرئاسية المقبلة.