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انخفاض منسوب نهر الدانوب يكشف عن سفن غارقة من الحرب العالمية الثانية في صربيا والمجر

9/11/2024 12:10:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجلى حطام سفن محملة بالمتفجرات من عهد النازية كانت قد غرقت في نهر الدانوب خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من مدينة براهوفو الساحلية النهرية في صربيا، بعد موسم جفاف في الشهرين الماضيين أدى إلى انخفاض منسوب مياه النهر.

كما عثر على أربع سفن تعود إلى ما قبل عام 1950 في متنزه دانوب درافا الوطني في المجر بالقرب من موهاتش إذ بلغ منسوب مياه الدانوب 1.5 متر فقط أمس الثلاثاء، وهو التأثير المستمر لموجات الحر الشديد والجفاف في شهري يوليو تموز وأغسطس.

السفن التي ظهرت في براهوفو من بين مئات تعود لأسطول ألمانية النازية في البحر الأسود على طول نهر الدانوب وأغرقها النازيون أنفسهم عام 1944 في أثناء انسحابهم مع تقدم القوات السوفيتية.

ويمكن أن يعوق الحطام حركة المرور في النهر مع انخفاض مستويات المياه.

وينتشر حطام السفن في قاع النهر، ولا يزال بعضها يحتوي على‭ ‬مدافع وجسور قيادة وصوار محطمة وهياكل ملتوية، في حين ترقد سفن أخرى مغمورة في الغالب أسفل الضفاف الرملية.

بلغ منسوب مياه نهر الدانوب 1.17 متر في بودابست أمس الثلاثاء، في حين سجل أدنى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 0.4 متر في أكتوبر تشرين الأول 2018. وخلال الفيضانات يرتفع منسوب النهر إلى ما يزيد عن ستة أمتار.

وقالت هيئة كوبرنيكوس الأوروبية المعنية بالمناخ في أحدث تقرير لها عن الجفاف والصادر هذا الشهر "تشهد أوروبا الشرقية ظروف جفاف حرجة تؤثر على المحاصيل والنباتات".

وهطلت أمطار طال انتظارها يوم الاثنين ومن المتوقع أن ترفع منسوب مياه نهر الدانوب إلى حوالي ثلاثة أمتار في موهاتش بحلول نهاية الأسبوع، ليغمر النهر حطام السفن مرة أخرى.

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