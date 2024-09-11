مقتل 5 على الأقل في قصف إسرائيلي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء إن خمسة على الأقل سقطوا قتلى في قصف إسرائيلي على مدينة طوباس بالضفة الغربية.
وأضاف الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من انتشال جثث الأشخاص الخمسة من موقع القصف ونقلها إلى المستشفى.
فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان له "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل خلية إرهابية مسلحة في منطقة طوباس".
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