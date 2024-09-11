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مقتل 5 على الأقل في قصف إسرائيلي بالضفة الغربية

9/11/2024 12:10:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء إن خمسة على الأقل سقطوا قتلى في قصف إسرائيلي على مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأضاف الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من انتشال جثث الأشخاص الخمسة من موقع القصف ونقلها إلى المستشفى.

فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان له "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل خلية إرهابية مسلحة في منطقة طوباس".

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