كيف ستظهر أم كلثوم في فيلم ((الست))؟

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تحدث الكاتب أحمد مراد عن تقديمه سيرة «كوكب الشرق» أم كلثوم في فيلم
«الست»، من بطولة الفنانة
منى زكي، والذي يتواصل تصويره حاليا، كاشفا السبب وراء هذه الفكرة وكيف ستظهر أم كلثوم في العمل؟ وقال مراد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «mbc مصر»، إن أم كلثوم ستظهر في فيلم «الست» كما لم يرها أحد من قبل، لافتا إلى أن فكرة تقديم هذا الفيلم جاءته أثناء تصوير فيلم «كيرة والجن» قبل عامين، قائلا: «كنا نصور في كافيه ريش، وعلمنا أن أم كلثوم كانت تغني في هذا الكافيه، فقررت إحضار مذكرات لها حتى أعثر على شيء تكون قد حكته عما يحدث في الكافيه».
وتابع: «بمجرد انتهائي من قراءة هذه المذكرات، أدركت أننا لم نر هذه السيدة من قبل مهما كان قد قيل وكتب عنها من قبل، فأم كلثوم مثل البئر، لديها قوة لم يرها أحد من قبل، ووقتها رويت للمخرج مروان حامد ما حدث، وهنا جاءت فكرة عمل هذا الفيلم، وأتمنى أن نكون على قدر هذه التجربة لأن هذا الفيلم يخوف».
يذكر أن فيلم «الست» من بطولة منى زكي، ويتناول السيرة الذاتية لـ «كوكب الشرق» أم كلثوم، ويقدم الفيلم بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ويشارك في بطولته: محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم: كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
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