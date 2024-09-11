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كيف ستظهر أم كلثوم في فيلم ((الست))؟

9/11/2024 12:10:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحدث الكاتب أحمد مراد عن تقديمه سيرة «كوكب الشرق» أم كلثوم في فيلم «الست»، من بطولة الفنانة منى زكي، والذي يتواصل تصويره حاليا، كاشفا السبب وراء هذه الفكرة وكيف ستظهر أم كلثوم في العمل؟ وقال مراد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «mbc مصر»، إن أم كلثوم ستظهر في فيلم «الست» كما لم يرها أحد من قبل، لافتا إلى أن فكرة تقديم هذا الفيلم جاءته أثناء تصوير فيلم «كيرة والجن» قبل عامين، قائلا: «كنا نصور في كافيه ريش، وعلمنا أن أم كلثوم كانت تغني في هذا الكافيه، فقررت إحضار مذكرات لها حتى أعثر على شيء تكون قد حكته عما يحدث في الكافيه».
وتابع: «بمجرد انتهائي من قراءة هذه المذكرات، أدركت أننا لم نر هذه السيدة من قبل مهما كان قد قيل وكتب عنها من قبل، فأم كلثوم مثل البئر، لديها قوة لم يرها أحد من قبل، ووقتها رويت للمخرج مروان حامد ما حدث، وهنا جاءت فكرة عمل هذا الفيلم، وأتمنى أن نكون على قدر هذه التجربة لأن هذا الفيلم يخوف».
يذكر أن فيلم «الست» من بطولة منى زكي، ويتناول السيرة الذاتية لـ «كوكب الشرق» أم كلثوم، ويقدم الفيلم بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ويشارك في بطولته: محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم: كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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