Wednesday, 11 September 2024 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حفظ اللسان ميزة كبرى

9/11/2024 12:10:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقد منّ الله عز وجل على الإنسان بنعمة اللسان والبيان، قال الله عز وجل: (ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين ـ البلد: 8 و9)، وهذه اللسان من أبرز وأعظم مميزات الإنسان، وكذلك يقول الله عز وجل: (الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان ـ الرحمن: 1 ـ 4).
اللسان وما أدراك ما اللسان.. هو نعمة من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة.. صغير حجمه عظيم طاعته وجرمه.. إذ باللسان يستبان الكفر والإيمان.. وهو ترجمان القلوب والأفكار وآلة البيان وطريق الخطاب.
فكم من كلمة صغيرة لا يبالي بها صاحبها فتهوي به في نار جهنم، فالبعض يطلق العنان للسانه قبل ان يفكر بخطورة ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم «وهل يكبّ الناس على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم»، فاللسان هو سلاح ذو حدين إما أن يكون مهلكا لصاحبه إلى طريق الشر والانحراف أو ينجيه إلى طريق الخير والاستقامة.
ومن أطلق لسانه وأهمله سلك به الشيطان كل طريق. وكل كلمة تصدر من ألسنتنا هي عنوان لتربيتنا وأخلاقنا، فبكلمة واحده نستطيع أن نكسب محبة واحترام الآخرين أو عداوتهم والسقوط من أعينهم! وكم من كلمة طيبه لها تأثيرها على قلوب وعقول من نتعامل معهم (الكلمة الطيبة صدقة).
ولو فكرنا قليلا لعلمنا اننا نحن من بيده أن يتحكم بمحبة وقبول الناس لنا وفرض احترامهم علينا او العكس تماما، وذلك من خلال تحكمنا بلساننا وتعويده على اختيار الكلمات الطيبة وأحبها لقلوب وعقول من حولنا.
ولنضع صوب أعيننا وفي أذهاننا قوله تعالى مخاطبا نبينا الكريم (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك).
فلنحرص جميعا على أن نروض ألسنتنا ونزن كلامنا قبل أن نتفوه به حتى لا يكون سببا في وقوعنا بالغيبة والنميمة والنفاق والتجريح او تناقل الاكاذيب وترويج الاشاعات الباطلة، فربما كلمة بسيطة تكون سبب هلاك قائلها وعذابه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا».
والعبد العاقل ينظر في حال نفسه ويراقبها ويربيها على الخير، فكما أنه بحاجة إلى ان يتعلم كيف يجيد الكلام اللبق النافع وما هي الأوقات المناسبة التي يحسن ان يتكلم فيها، كذلك هو محتاج إلى ان يتعود على الصمت حينما يشعر بأن الكلام سيجر عليه إثما أو عداوة أو انتقاصا لعقله وقدره، فكل مقام له مقال، وقد كان السلف على ما بهم من حرص في كلامهم يتهمون ألسنتهم، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده، فقال له: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟! قال: هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته».. فهل نحن عن آفات اللسان منتهون ولشهوة اللسان كابحون ولما يرضي ربنا طالبون؟
فليحذر الإنسان من لسانه وليعمل جاهدا أن يكون لسانه قائده إلى الجنة وموصله إلى رضوان الله، فإن كل ما يقول محسوب، إما له أو عليه، قال تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).

MENAFN11092024000130011022ID1108660179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث