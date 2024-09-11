Wednesday, 11 September 2024 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات التوصيل.. وحماية البيانات

9/11/2024 12:10:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لفت نظري أنه مع القرار الوزاري الجديد الذي صدر أخيرا فيما يخص إعادة فتح استخراج تراخيص شركات التوصيل في الكويت بعد أن كانت متوقفة لفترة من الزمن، قد وصل عدد الطلبات للحصول على الترخيص في اليوم الأول فقط (خلال 24 ساعة) إلى نحو 1700 طلب، وهنا تبادر إلى ذهني العديد من قضايا خصوصية البيانات.
عندما قرأت هذا الخبر مؤخرا، بدأت أتذكر المكالمات الهاتفية المزعجة وغير المبررة طوال اليوم، التي نتلقاها في ساعات عشوائية من النهار والليل، وذلك بعد مرور يوم أو يومين فقط من تقديم أرقامنا الهاتفية إلى شركات التوصيل.
وقد لاحظت هذا النمط خلال شهر رمضان الماضي، واستمررت في ملاحظته حتى يومنا الحالي. إذ لم تزدد أرقام الهواتف والمكالمات العشوائية فحسب، بل اتخذت أيضا أشكالا جديدة، منها مكالمات الفيديو، والمحتوى اللاأخلاقي بما في ذلك الصور والدردشات.
حادثة أخرى لاختراق البيانات حدثت لي شخصيا، عندما أرسلت زهورا إلى إحدى صديقاتي في المستشفى، حيث قمت بوضع رقم هاتفها حتى يتمكنوا من إيصال الباقة إليها مباشرة. ولسوء الحظ أنها لم ترد على هاتفها وقت التسليم. لكن فجأة، اكتشفت أنه تم تسليم الأوردر إلى منزلها على الرغم من أنني لم أعط عنوانها إلى الشركة، وهي بالطبع لم تفعل ذلك!
ومن هذا الفعل، توصلنا إلى أنه نظرا لأنها لم ترد على هاتفها أثناء عملية التسليم المقرر، فقد قررت الشركة ـ دون أخذ الإذن ـ بالبحث عن عنوانها في قاعدة بياناتها عن طريق استخدام رقم هاتفها، ومن المؤكد، لم تستجب الشركة عندما سألت عن الحادث!
مشكلتي الرئيسية مع كل هذا ليست مقدرتي على حظر هذه المكالمات والإبلاغ عنها، ومع ذلك فقد جعلني أفترض أنه إذا حدث اختراق لبياناتي، فمن المؤكد أنه يمكن أن يحدث لأطفالي المراهقين في أي وقت، لأنهم يستخدمون هواتفهم الخلوية الخاصة للطلب في بعض الأحيان، وفي الواقع، ان هذا الأمر بدأ يحدث بالفعل للأسف.
إن التخطيط لتوسيع الخدمات المدنية وتنويع الاقتصاد بشكل أكبر يشكل خطوة كبيرة نحو الاستدامة، إلا أنه يقودنا إلى تحديات جديدة يجب معالجتها بطريقة استباقية. وينبغي للقوانين الجديدة أن تعالج جميع الثغرات المحتملة، خاصة تلك التي من المتوقع حدوثها بسهولة، والتي تضر بالمجتمع حاليا.

dr_randa_db@

MENAFN11092024000130011022ID1108660178

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث