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دعائم الوطن واستقراره وسلامته

9/11/2024 12:10:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) من دعائم الوطن واستقراره نزاهة واستقلال القضاء، وحرص القيادة الحكيمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، على تحصين القضاء وحمايته ورعايته وإيمان المواطن بعدالته باحترام العدالة في أحكامه، وقاض لا تأخذه في الله لومة لائم، وقضاء عادل وواع وقادر على كشف الألاعيب والغش والخداع، وأساس الاستقرار وعلو منزلة الوطن بقضاء نزيه عادل بعيدا عن التدخلات وتأمين العدل لمواطنيه وميزان العدل الإيجابي.
ونحمد الله أن حبانا بقيادة لديها القدرة على العزم والحزم وإصلاح لا يلين والعين الساهرة واليقظة على أمن وسلامة مصالح الوطن والمواطنين والقضاء على الفساد وأصحاب الزور والبهتان وملاحقة المخالفين والضالين لأن الباطل مهما كانت صولته فإن مآله الفشل وعاقبته الانهزام، ولا يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا الأنسب والبذل والعطاء من أجل إعلاء شأن الوطن واستقراره وخروج المخلصين من رجال الأمن والشرطة إلى ميدان العمل لتتبع وملاحقة من تسول له نفسه الغش والخداع، ولحماية الوطن والمواطنين من المخالفين ومقاومتهم وردع المفسدين والضالين والخارجين عن القانون وكشف ستر دعاة السوء ممن يحاولون تدنيس الأخلاق الطاهرة وخراب الوطن والعبث به.
ومهنة رجال الأمن والشرطة هي من أنبل الغايات وأشرفها وهم مخلصون للحق من أجل سلامة وطنهم وعمل يوجب الافتخار والاعتزاز به، واجتمعت به صفات العزة والإباء والهمة. إن الاهتمام بالعلم والمعرفة والمواطن هو أحوج إلى معرفة العلوم وآدابه، فقوة الأوطان مستمدة من ترسيخ العلوم المعرفية بين المواطنين والبحث العلمي واجتهاد المواطن إلى سبر أغوار العلوم والمعارف ومضاهاته إلى أعلى المراكز العلمية والمعرفية، فالحياة تحتاج إلى مواطن ذي علم بارع وفكر ثاقب وبصيرة بالعلم قوية ودراسة طويلة ومناظرة الأكفاء ومباشرة النظراء فيها تهذيب للنفوس وفكر وقاد وتدريب لصروف الزمن والدهر. والاتجاه بنظام اقتصادي عالمي جديد والرؤية الاقتصادية الحديثة والهادفة بالتقدم العلمي والتكنولوجي والرقمي والذكاء الصناعي وغيره ومن أجل الانفتاح الاقتصادي بتشجيع المستثمرين واقتناص الفرص وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجارى إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار ومبني على أساس رفاهية الإنسان الكويتي وتقدم الوطن وحفظ قوة الوطن وازدهاره. التأكيد على الوحدة الوطنية والتكاتف والتلاحم والالتفاف لمصلحة وطننا الغالي والمواطنة الصالحة هي أساس بناء الدولة.
بلاد ألفناها على كل حالة
وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن
ونستعذب الأرض التي لا هواء بها
ولا ماؤها عذب ولكنها وطن
والوطنية حب الفرد لوطنه وإخلاصه لبلده وأمته، والشعور بحب الوطن شعور حب فطري مغروس في النفوس مجبول عليه الخليقة بالدفاع عن أرضه وبذل الغالي والنفيس من أجله. والشعور بحب الوطن يجب أن يزرع بداخل المواطن بإعداده من خلال التربية الوطنية بالتعليم والمعارف والقيم والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية منذ الصغر فهي محك تفعيل مبدأ المواطنة الصالحة ومشاركة الوسائط التربوية كالأسرة والمدرسة ووسائل الاعلام والمؤسسات التربوية ولا تستقيم المواطنة من دونها وحب الوطن وسلامته بالعمل الجاد المثمر والإخلاص له.

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