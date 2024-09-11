خير الأمور أواسطها

(MENAFN
- Al-Anbaa) ربما ظن البعض أن هذه المقولة حديث شريف مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة انها من أقوال الحكماء ولا يوجد في صحيح البخاري، وهذه المقولة صالحة لكل زمان ومكان، نسبها البعض للإمام محمد بن إدريس الشافعي، والمرء العاقل الكيس يأخذ من الأمور أواسطها فإنها له نجاة ولا يركب ذلولا ولا صعبا ويراعي الوسطية امتثالا لما أمرنا به الله تعالى، وتأملوا إن شئتم قوله عز من قائل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا - الإسراء: 110)، وقوله أيضا: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما - الفرقان: 67).
ويقول الإمام ابن الجوزي: «اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء».
وفي واقعنا الذي نعيشه نرى مغالاة في الآراء مع أن الوسطية تقرب الناس من بعضهم بعضا، وتوحد الآراء وتصفي النفوس، ونحن نعلم أن التوسط في الأمور أفضل الخيارات، ولقد صدق الشاعر حيث يقول:
عليك بأوساط الأمور فإنها
نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا
ونحن أمة الإسلام أمة وسطا لتوسطنا بالدين وبعدنا عن الغلو فيه والتقصير، وحتى في العبادة أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط فقال: عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وقال أيضا: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وقال وهب بن منبه: إن لكل شيء طرفين ووسطا، فإذا أمسكت بأحد الطرفين مال الآخر وإذا أمسكت بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسط من الأشياء.
وأخيرا: لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا، ودمتم سالمين.
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