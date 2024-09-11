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خير الأمور أواسطها

9/11/2024 12:10:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ربما ظن البعض أن هذه المقولة حديث شريف مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة انها من أقوال الحكماء ولا يوجد في صحيح البخاري، وهذه المقولة صالحة لكل زمان ومكان، نسبها البعض للإمام محمد بن إدريس الشافعي، والمرء العاقل الكيس يأخذ من الأمور أواسطها فإنها له نجاة ولا يركب ذلولا ولا صعبا ويراعي الوسطية امتثالا لما أمرنا به الله تعالى، وتأملوا إن شئتم قوله عز من قائل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا - الإسراء: 110)، وقوله أيضا: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما - الفرقان: 67).
ويقول الإمام ابن الجوزي: «اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء».
وفي واقعنا الذي نعيشه نرى مغالاة في الآراء مع أن الوسطية تقرب الناس من بعضهم بعضا، وتوحد الآراء وتصفي النفوس، ونحن نعلم أن التوسط في الأمور أفضل الخيارات، ولقد صدق الشاعر حيث يقول:
عليك بأوساط الأمور فإنها
نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا
ونحن أمة الإسلام أمة وسطا لتوسطنا بالدين وبعدنا عن الغلو فيه والتقصير، وحتى في العبادة أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط فقال: عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وقال أيضا: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وقال وهب بن منبه: إن لكل شيء طرفين ووسطا، فإذا أمسكت بأحد الطرفين مال الآخر وإذا أمسكت بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسط من الأشياء.
وأخيرا: لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا، ودمتم سالمين.

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