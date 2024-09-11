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((شوية خصوصية))

9/11/2024 12:10:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) من أغرب الأشياء التي قد تحدث للإنسان عندما يقوم البعض باقتحام خصوصيته، وأخص بالذكر هنا «وسائل التواصل الاجتماعي»! ذلك أن البعض مع الأسف يفتقر إلى ثقافة التعامل الصحيح على هذه الوسائل التي يفترض أن الهدف منها هو الاتصال والتواصل!
الاتصال والتواصل في حقيقة الأمر يمثلان ثقافة قبل أن يتعلق الأمر بوسيلة، فليس معنى أن تقوم بقبول الآخر أن ذلك يعطي للآخر حق التعدي على خصوصيتك، وأن يصل الأمر مباشرة إلى التواصل على الخاص!
تلك هي الحقيقة، ولست أنا فقط من يشتكي من مثل هذه التصرفات غير اللائقة والتي لا تتناسب مع حقوق الخصوصية، ففي احدى المساحات تم طرح هذا الموضوع والتطرق إلى المعاناة التي يعانيها الكثيرون عندما يقوم الشخص بقبول مصادقة شخص آخر على «السوشيال ميديا»، ثم يفاجأ بأن هذا الآخر يقوم مباشرة باستخدام هذا القبول بطريقة خاطئة، فعلى سبيل المثال لا للحصر:
بعض ممن يقتحمون الخصوصية يقومون بطلب بعض المساعدات المادية! والبعض الآخر نجدهم يستغلون هذا القبول للمضايقات والمعاكسات! وغيرها من أساليب مبنية على سوء استخدام «وسائل التواصل الاجتماعي».
بالفعل أصبحت تلك الوسائل خطرا على الإنسان مع العلم بأنها أقيمت على أساس وفكرة مفيدة للإنسان وهي «التواصل» مع الآخر للاطلاع على ثقافاتهم وتلاحم الدول من خلال تواصل الأفراد عن طريق «السوشيال ميديا».
حان الوقت لأن يتم التركيز على دراسة ثقافة التواصل الاجتماعي وماهية وسائله، بل حان الوقت لغرس علم الاجتماع وكيفية التعامل مع الآخر في نفوس أبنائنا من خلال مناهجهم الدراسية.
مسك الختام: أصبح الوقت يستدعي تنقيح مناهجنا بالعديد من السلوكيات التي لابد أن تغرس في نفوس أبنائنا وأولها «شوية خصوصية».

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