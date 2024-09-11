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Flat6labs يستثمر في 7 شركات ناشئة جديدة

9/11/2024 12:10:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – كشف الصندوق الاستثماري "Flat6Labs الأردن"، الصندوق المعني بالتمويل الأولي للشركات الناشئة وخصوصاً في مرحلة التأسيس، عن استثماره بشكل مباشر ودعمه مؤخرا لسبع شركات ناشئة أردنية تقنية لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها وتنميتها والتوسع في الأردن والمنطقة.
وأكد الصندوق في رده على أسئلة لـ"الغد" أن هذه الاستثمارات جاءت كنتاج للدورة السادسة (أو الفوج السادس) من برنامج الصندوق الاستثماري الذي يهدف لتوفير فرص الحصول على تمويل نقدي أولي، مع برنامج دعم وإرشاد وتسويق ومساحات عمل، وإرشاد عالمي المستوى، فضلاً عن الاستفادة من شبكة الصندوق من مستثمرين ومرشدين ومتخصصين، لافتا إلى أنه استثمر سابقا في خمسة أفواج من الشركات الناشئة بمعدل 6 شركات في كل فوج.
وبين الصندوق الاستثماري، أن الشركات السبع الناشئة الجديدة التي استثمر فيها الصندوق هي شركات: Vamu ، Vatrin، Turqat ، Andalusi ، Repaymi ، Adwiyah ، وشركة Tawqi3i، وهي شركات ناشئة في معظمها شركات تقوم على أفكار تقنية وخصوصا في مجال التقنية المالية " الفينتيك" والبيانات والتوقيع الإلكتروني، وفي مجال تطويع التقنية لخدمة قطاع السيارات.
وأكد الصندوق أن إجمالي حجم الاستثمار الذي قدمه لهذه الشركات السبع بلغ مليونا و80 ألف دولار، حيث تراوح الاستثمار بين 120 ألف دولار و180 ألف دولار، لكل شركة من هذه الشركات.
ونظم الصندوق بداية الشهر الحالي، جلسة عروض تقديمية للشركات السبع الجديدة التي استثمر فيها أمام جمهور من المهتمين والمستثمرين المحليين والقطاع الخاص، بهدف التشبيك وإتاحة الفرصة أمام خمس شركات ناشئة أردنية لعرض أفكارها ومشاريعها أمام هذا الجمهور.
ومع هذه الاستثمارات الجديدة يرتفع إجمالي الشركات الناشئة الأردنية التي استثمر فيها الصندوق حتى الآن 38 شركة ناشئة، وذلك خلال الفترة منذ انطلاقته في المملكة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021.
وأكد الصندوق أن الدعم المقدم من قبله لا يقتصر على الدعم أو التمويل النقدي فقط، ولكنه يشمل برنامجا متكاملا لتسريع الأعمال والإرشاد للشركات المستفيدة، حيث يعمل ( Flat6Labs الأردن )، على التعاون مع العديد من المستشارين والمدربين والموجهين العالميين في مجال التدريب والتطوير للشركات الناشئة، على عقد دورات تدريبية مكثفة لمساعدة الشركات الناشئة على بناء خطط الأعمال التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم العملية. كما يعمل على فتح قنوات التواصل للشركات مع كبار قادة الأعمال في الأردن والخارج.
ويهدف الصندوق من عملياته إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد الأردني والمجتمع ككل؛ بتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة مع المزيد من قصص النجاح، من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، وتحفيز وتمكين رواد الأعمال من إثراء مشاريعهم وتنمية أعمالهم.

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