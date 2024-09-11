Flat6labs يستثمر في 7 شركات ناشئة جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – كشف الصندوق الاستثماري "Flat6Labs الأردن"، الصندوق المعني بالتمويل الأولي للشركات الناشئة وخصوصاً في مرحلة التأسيس، عن استثماره بشكل مباشر ودعمه مؤخرا لسبع شركات ناشئة أردنية تقنية لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها وتنميتها والتوسع في الأردن والمنطقة.
وأكد الصندوق في رده على أسئلة لـ"الغد" أن هذه الاستثمارات جاءت كنتاج للدورة السادسة (أو الفوج السادس) من برنامج الصندوق الاستثماري الذي يهدف لتوفير فرص الحصول على تمويل نقدي أولي، مع برنامج دعم وإرشاد وتسويق ومساحات عمل، وإرشاد عالمي المستوى، فضلاً عن الاستفادة من شبكة الصندوق من مستثمرين ومرشدين ومتخصصين، لافتا إلى أنه استثمر سابقا في خمسة أفواج من الشركات الناشئة بمعدل 6 شركات في كل فوج.
وبين الصندوق الاستثماري، أن الشركات السبع الناشئة الجديدة التي استثمر فيها الصندوق هي شركات: Vamu ، Vatrin، Turqat ، Andalusi ، Repaymi ، Adwiyah ، وشركة Tawqi3i، وهي شركات ناشئة في معظمها شركات تقوم على أفكار تقنية وخصوصا في مجال التقنية المالية " الفينتيك" والبيانات والتوقيع الإلكتروني، وفي مجال تطويع التقنية لخدمة قطاع السيارات.
وأكد الصندوق أن إجمالي حجم الاستثمار الذي قدمه لهذه الشركات السبع بلغ مليونا و80 ألف دولار، حيث تراوح الاستثمار بين 120 ألف دولار و180 ألف دولار، لكل شركة من هذه الشركات.
ونظم الصندوق بداية الشهر الحالي، جلسة عروض تقديمية للشركات السبع الجديدة التي استثمر فيها أمام جمهور من المهتمين والمستثمرين المحليين والقطاع الخاص، بهدف التشبيك وإتاحة الفرصة أمام خمس شركات ناشئة أردنية لعرض أفكارها ومشاريعها أمام هذا الجمهور.
ومع هذه الاستثمارات الجديدة يرتفع إجمالي الشركات الناشئة الأردنية التي استثمر فيها الصندوق حتى الآن 38 شركة ناشئة، وذلك خلال الفترة منذ انطلاقته في المملكة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021.
وأكد الصندوق أن الدعم المقدم من قبله لا يقتصر على الدعم أو التمويل النقدي فقط، ولكنه يشمل برنامجا متكاملا لتسريع الأعمال والإرشاد للشركات المستفيدة، حيث يعمل ( Flat6Labs الأردن )، على التعاون مع العديد من المستشارين والمدربين والموجهين العالميين في مجال التدريب والتطوير للشركات الناشئة، على عقد دورات تدريبية مكثفة لمساعدة الشركات الناشئة على بناء خطط الأعمال التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم العملية. كما يعمل على فتح قنوات التواصل للشركات مع كبار قادة الأعمال في الأردن والخارج.
ويهدف الصندوق من عملياته إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد الأردني والمجتمع ككل؛ بتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة مع المزيد من قصص النجاح، من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، وتحفيز وتمكين رواد الأعمال من إثراء مشاريعهم وتنمية أعمالهم.
MENAFN11092024000072011014ID1108660172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.