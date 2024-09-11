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8 رياديين من الجنوب يفوزون بـسفراء الريادة

9/11/2024 12:10:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

عمان– أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن مشروع "سفراء الريادة" الذي تم تنفيذه خلال الأسابيع القليلة أسفر أخيرا عن فوز 8 رياديين أردنيين من أصحاب الأفكار والمشاريع في محافظات إقليم الجنوب الأربع.
وبناء على فوز هؤلاء بات يحمل كل واحد منهم لقب "سفراء الريادة في محافظاتهم" في ما سيحصلون لاحقا على دعم يساعدعم في تطوير مشاريعهم.
ويأتي إعلان نتائج المشروع في وقت تستحوذ فيه العاصمة عمان على الحصة الكبرى من الجهات الداعمة لريادة الأعمال والدعم المقدم لهم، وتواجد الجهات المتخصصة في الريادة ودعمها واحتضانها.
وقالت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد": "إن المشاريع الفائزة قد تم اختيارها وفقا لمعايير موحدة لتفوز بلقب سفراء الريادة في الجنوب، وذلك من بين حوالي 200 طلب تقدمت للمشاركة في التحدي الذي كان موجها لمحافظات الجنوب، حيث ستدخل المشاريع الثمانية الفائزة المرحلة الثانية، ليحصلوا على دعم يساعدهم في تحويل مشاريعهم إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة".
وبينت الوزارة أن النتائج النهائية للمشروع، قد أسفرت عن فوز الرياديين: كرم الطراونة، وظلال الشمايلة كسفيرين عن محافظة الكرك، فايز العوران وتسنيم العوران سفيري الريادة عن محافظة الطفيلة، سارة غزال وغيث المومني سفيري الريادة عن محافظة العقبة، أحمد فناطسة وعبد الرحمن المحتسب عن محافظة معان.
وجاء اختيار الفائزين الثمانية بعد عرض مشاريعهم أمام لجنة متخصصة قامت بفلترة المشاريع واختيار الأفضل منها.
وتتنوع المشاريع والأفكار التي يقودها هؤلاء الرياديين الفائزين، بين مجالات التقنية، والاستدامة، والحرف اليدوية، وتدريب وتأهيل الشباب في علوم المستقبل والروبوت، ومشاريع تطوع التقنية لخدمة قطاعات أخرى مثل الصحة، والطاقة المتجددة.
وبينت الوزارة أن المشروع ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة "ليدرز" الدولية للتنمية الاقتصادية، ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، "الجي اي زد"، بالإنابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت الوزارة، أن الفائزين في المشروع والذين سيحملون لقب سفراء الريادة في محافظات الجنوب الأربع، سيحصلون على دعم يتنوع بين تحقيق عائد مالي، الحصول المساعدة في تطوير المشاريع، توسيع شبكة معارف الريادي من مستثمرين وخبراء ومرشدين وشركات، وزيادة انتشار المشروع الذي يقوم عليه الريادي.

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