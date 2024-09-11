8 رياديين من الجنوب يفوزون بـسفراء الريادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن مشروع "سفراء الريادة" الذي تم تنفيذه خلال الأسابيع القليلة أسفر أخيرا عن فوز 8 رياديين أردنيين من أصحاب الأفكار والمشاريع في محافظات إقليم الجنوب الأربع.
وبناء على فوز هؤلاء بات يحمل كل واحد منهم لقب "سفراء الريادة في محافظاتهم" في ما سيحصلون لاحقا على دعم يساعدعم في تطوير مشاريعهم.
ويأتي إعلان نتائج المشروع في وقت تستحوذ فيه العاصمة عمان على الحصة الكبرى من الجهات الداعمة لريادة الأعمال والدعم المقدم لهم، وتواجد الجهات المتخصصة في الريادة ودعمها واحتضانها.
وقالت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد": "إن المشاريع الفائزة قد تم اختيارها وفقا لمعايير موحدة لتفوز بلقب سفراء الريادة في الجنوب، وذلك من بين حوالي 200 طلب تقدمت للمشاركة في التحدي الذي كان موجها لمحافظات الجنوب، حيث ستدخل المشاريع الثمانية الفائزة المرحلة الثانية، ليحصلوا على دعم يساعدهم في تحويل مشاريعهم إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة".
وبينت الوزارة أن النتائج النهائية للمشروع، قد أسفرت عن فوز الرياديين: كرم الطراونة، وظلال الشمايلة كسفيرين عن محافظة الكرك، فايز العوران وتسنيم العوران سفيري الريادة عن محافظة الطفيلة، سارة غزال وغيث المومني سفيري الريادة عن محافظة العقبة، أحمد فناطسة وعبد الرحمن المحتسب عن محافظة معان.
وجاء اختيار الفائزين الثمانية بعد عرض مشاريعهم أمام لجنة متخصصة قامت بفلترة المشاريع واختيار الأفضل منها.
وتتنوع المشاريع والأفكار التي يقودها هؤلاء الرياديين الفائزين، بين مجالات التقنية، والاستدامة، والحرف اليدوية، وتدريب وتأهيل الشباب في علوم المستقبل والروبوت، ومشاريع تطوع التقنية لخدمة قطاعات أخرى مثل الصحة، والطاقة المتجددة.
وبينت الوزارة أن المشروع ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة "ليدرز" الدولية للتنمية الاقتصادية، ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، "الجي اي زد"، بالإنابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت الوزارة، أن الفائزين في المشروع والذين سيحملون لقب سفراء الريادة في محافظات الجنوب الأربع، سيحصلون على دعم يتنوع بين تحقيق عائد مالي، الحصول المساعدة في تطوير المشاريع، توسيع شبكة معارف الريادي من مستثمرين وخبراء ومرشدين وشركات، وزيادة انتشار المشروع الذي يقوم عليه الريادي.
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