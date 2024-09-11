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%18 من العاملين في القطاع السياحي أجانب

9/11/2024 12:10:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- شكلت نسبة العمالة غير الأردنية (الأجنبية) 18 % من إجمالي مجموع العاملين في القطاع السياحي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "الغد" حتى النصف الأول من العام الحالي، فإن عدد العاملين من الأجانب في القطاع السياحي بلغ أكثر من 10.2 ألف موظف من مجموع 55.3 ألف عامل في مختلف المنشآت السياحية البالغ عددها 3337 منشأة.
وبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي من الأردنيين نحو 45 ألف موظف أردني يعملون في مختلف المنشآت السياحية المنتشرة في مناطق الأردن كافة.
وشكلت نسبة العمالة الأجنبية في المطاعم السياحية نحو 28 % من إجمالي العمالة بمقدار يصل إلى أكثر من 5.9 ألف موظف أجنبي، وهي الأعلى في توظيف العمالة غير الأردنية بين المنشآت السياحية.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاع الفندقي نحو 3.3 ألف موظف من أصل 22 ألف موظف.
وفي قطاع مكاتب السياحة والسفر بلغ عدد العمالة الأجنبية نحو 360 موظفا من مجموع الأعداد البالغ أكثر من 4.5 ألف موظف.
وعن قطاع النقل السياحي، بلغ عدد العمالة غير الأردنية، 175 موظفا من أصل نحو 2.4 ألف موظف.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية 232 موظفا في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية، من إجمالي يصل إلى نحو 2.1 ألف موظف.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية في قطاع متاجر التحف الشرقية نحو 171 موظفا من مجموع 960 موظفا. وسجلت العمالة الأجنبية في الرياضة المائية ومراكز الغوص 71 موظفا من مجموع يصل إلى 394 موظفا.
وسجل قطاع الأدلاء السياحيين ومرافقي الرواحل، إضافة إلى القوارب الزجاجية وظائف كاملة في تلك المنشآت للعمالة المحلية.

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