%18 من العاملين في القطاع السياحي أجانب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- شكلت نسبة العمالة غير الأردنية (الأجنبية) 18 % من إجمالي مجموع العاملين في القطاع السياحي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية
والآثار.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "الغد" حتى النصف الأول من العام الحالي، فإن عدد العاملين من الأجانب في القطاع السياحي بلغ أكثر من 10.2 ألف موظف من مجموع 55.3 ألف عامل في مختلف المنشآت السياحية البالغ عددها 3337 منشأة.
وبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي من الأردنيين نحو 45 ألف موظف أردني يعملون في مختلف المنشآت السياحية المنتشرة في مناطق الأردن كافة.
وشكلت نسبة العمالة الأجنبية في المطاعم السياحية نحو 28 % من إجمالي العمالة بمقدار يصل إلى أكثر من 5.9 ألف موظف أجنبي، وهي الأعلى في توظيف العمالة غير الأردنية بين المنشآت السياحية.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاع الفندقي نحو 3.3 ألف موظف من أصل 22 ألف موظف.
وفي قطاع مكاتب السياحة والسفر بلغ عدد العمالة الأجنبية نحو 360 موظفا من مجموع الأعداد البالغ أكثر من 4.5 ألف موظف.
وعن قطاع النقل السياحي، بلغ عدد العمالة غير الأردنية، 175 موظفا من أصل نحو 2.4 ألف موظف.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية 232 موظفا في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية، من إجمالي يصل إلى نحو 2.1 ألف موظف.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية في قطاع متاجر التحف الشرقية نحو 171 موظفا من مجموع 960 موظفا. وسجلت العمالة الأجنبية في الرياضة المائية ومراكز الغوص 71 موظفا من مجموع يصل إلى 394 موظفا.
وسجل قطاع الأدلاء السياحيين ومرافقي الرواحل، إضافة إلى القوارب الزجاجية وظائف كاملة في تلك المنشآت للعمالة المحلية.
MENAFN11092024000072011014ID1108660170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.