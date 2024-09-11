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%15.2 ارتفاع إنتاج الكهرباء خلال 5 سنوات

9/11/2024 12:10:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن بنسبة 15.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، رافق ذلك زيادة في الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بنسبة 24 % خلال الفترة نفسها.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة العام الماضي، من مختلف مصادرها 24182 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 22545.7 جيجاواط ساعة العام الذي سبقه، فيما كان حجم الطاقة المنتجة 20995.8 جيجاواط ساعة العام 2019.
ووفقا للوزارة، فإن الكهرباء في الأردن يتم إنتاجها من مصادر عدة، أهمها "غاز الشمال" القادم من الاحتلال الإسرائيلي، إذ يساهم بـ61 % من إنتاج الكهرباء في المملكة فيما تشكل الطاقة المتجددة %26.2 باستطاعة بلغت نحو 2681 ميغاواط، أما مساهمة الصخر الزيتي في إنتاج الكهرباء، فبلغت العام الماضي %12.6.
وتم تشغيل الوحدة الثانية لمحطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي العام الماضي، باستطاعة 235 ميجاواط ساعة الذي تنفذه شركة العطارات للطاقة، والوصول إلى التشغيل التجاري الكامل للمحطة باستطاعة 470 ميجاواط العام الماضي، فيما كانت نسبة مساهمته 5 % العام 2022.
ويضاف إلى المصادر الغاز المصري، الغاز الطبيعي المسال، وغاز الريشة بنسب قليلة.
وتعمل في الأردن 8 شركات لتوليد الطاقة الكهربائية ما بين شركات توليد بالطاقة التقليدية والغاز أو الطاقة المتجددة، أو الصخر الزيتي تتوزع محطاتها في مناطق مختلفة من المملكة.
أما الحمل الأقصى للنظام الكهربائي، فقد بلغ العام الماضي 4240 ميجاواط مقارنة مع 4010 ميجاوط العام الذي سبقه، فيما كان مستواه 3380 ميجاواط العام 2019، في وقت بلغ فيه معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية العام الماضي 1.951 كيلو واط ساعة، مقارنة مع 1.821 كيلو واط العام 2022.

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