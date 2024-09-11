%15.2 ارتفاع إنتاج الكهرباء خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن بنسبة 15.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، رافق ذلك زيادة في الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بنسبة 24 % خلال الفترة نفسها.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة العام الماضي، من مختلف مصادرها 24182 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 22545.7 جيجاواط ساعة العام الذي سبقه، فيما كان حجم الطاقة المنتجة 20995.8 جيجاواط ساعة العام 2019.
ووفقا للوزارة، فإن الكهرباء في الأردن يتم إنتاجها من مصادر عدة، أهمها "غاز الشمال" القادم من الاحتلال الإسرائيلي، إذ يساهم بـ61 % من إنتاج الكهرباء في المملكة فيما تشكل الطاقة المتجددة %26.2 باستطاعة بلغت نحو 2681 ميغاواط، أما مساهمة الصخر الزيتي في إنتاج الكهرباء، فبلغت العام الماضي %12.6.
وتم تشغيل الوحدة الثانية لمحطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي العام الماضي، باستطاعة 235 ميجاواط ساعة الذي تنفذه شركة العطارات للطاقة، والوصول إلى التشغيل التجاري الكامل للمحطة باستطاعة 470 ميجاواط العام الماضي، فيما كانت نسبة مساهمته 5 % العام 2022.
ويضاف إلى المصادر الغاز المصري، الغاز الطبيعي المسال، وغاز الريشة بنسب قليلة.
وتعمل في الأردن 8 شركات لتوليد الطاقة الكهربائية ما بين شركات توليد بالطاقة التقليدية والغاز أو الطاقة المتجددة، أو الصخر الزيتي تتوزع محطاتها في مناطق مختلفة من المملكة.
أما الحمل الأقصى للنظام الكهربائي، فقد بلغ العام الماضي 4240 ميجاواط مقارنة مع 4010 ميجاوط العام الذي سبقه، فيما كان مستواه 3380 ميجاواط العام 2019، في وقت بلغ فيه معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية العام الماضي 1.951 كيلو واط ساعة، مقارنة مع 1.821 كيلو واط العام 2022.
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