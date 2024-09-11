%38 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- ما تزال الدول الآسيوية غير العربية تتصدر قائمة الموردين إلى الأردن بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأوضح التقرير الذي تابعت "الغد" تفاصيله أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول بلغت 3.408 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي لتشكل 38 % إجمالي المستوردات التي بلغت 8.883 مليارا في أول ستة أشهر.
يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجلت تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.6 %، لتصل إلى 8.883 مليار دينار مقابل 8.934 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 %، لتصل إلى 3.408 مليار دينار مقابل 3.552 مليار دينار، فيما تم استيراد سلعا بما قيمته 379 مليون دينار من الهند.
وفي المرتبة الثانية، جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 26 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 % لتصل إلى 2.352 مليار دينار مقابل 2.270 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.317 مليار دينار من السعودية.
وحلت دول الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الثالثة إذ شكلت ما صدرته هذه الدول 16% من إجمالي قيمة مستوردات المملكة خلال النصف الاول من العام الحالي.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.400 مليار دينار مقابل 1.372 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 318 مليون دينار من ألمانيا.
وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا لتشكل 7 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8 % لتصل إلى 664 مليون دينار مقابل 725 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 616 مليون دينار من الولايات المتحدة.
أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 12 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.059 مليار دينار منها 173 مليون دينار من البرازيل.
وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.305 مليار دينار، تليها العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 796 مليون دينار، ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 633 مليون دينار، والحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 475 مليون دينار والآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 412 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة 329 مليون دينار وباقي المواد الأخرى4.951 مليار دينار.
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