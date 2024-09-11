%38 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- ما تزال الدول الآسيوية غير العربية تتصدر قائمة الموردين إلى الأردن بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأوضح التقرير الذي تابعت "الغد" تفاصيله أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول بلغت 3.408 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي لتشكل 38 % إجمالي المستوردات التي بلغت 8.883 مليارا في أول ستة أشهر.

يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجلت تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.6 %، لتصل إلى 8.883 مليار دينار مقابل 8.934 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 %، لتصل إلى 3.408 مليار دينار مقابل 3.552 مليار دينار، فيما تم استيراد سلعا بما قيمته 379 مليون دينار من الهند.

وفي المرتبة الثانية، جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 26 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 % لتصل إلى 2.352 مليار دينار مقابل 2.270 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.317 مليار دينار من السعودية.

وحلت دول الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الثالثة إذ شكلت ما صدرته هذه الدول 16% من إجمالي قيمة مستوردات المملكة خلال النصف الاول من العام الحالي.

وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.400 مليار دينار مقابل 1.372 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 318 مليون دينار من ألمانيا.

وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا لتشكل 7 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8 % لتصل إلى 664 مليون دينار مقابل 725 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 616 مليون دينار من الولايات المتحدة.

أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 12 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.059 مليار دينار منها 173 مليون دينار من البرازيل.

وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.305 مليار دينار، تليها العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 796 مليون دينار، ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 633 مليون دينار، والحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 475 مليون دينار والآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 412 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة 329 مليون دينار وباقي المواد الأخرى4.951 مليار دينار.







