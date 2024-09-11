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مؤشر الأهداف المتوقعة.. تطور كبير في تحليل كرة القدم

9/11/2024 12:10:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - على مدار السنوات الأخيرة ومع دخول الإحصائيات والبيانات إلى عالم كرة القدم، ظهرت العديد من المصطلحات التي كانت تهدف بالأساس إلى منح فكرة دقيقة حول ما حدث في مباراة ما. ومن بين هذه المصطلحات الأكثر شيوعا حاليا، يطفو على السطح مصطلح إكس جي "XG"، أو مؤشر الأهداف المتوقعة.
ويعرف مؤشر الأهداف المتوقعة، بأنه احتمال أن تؤدي تسديدة ما إلى هدف، بناء على خصائص تلك التسديدة والأحداث التي أدت إليها، حيث تعود الفكرة الأساسية التي استلهم منها هذا المؤشر إلى تسعينيات القرن الماضي، لكن في ذلك الحين كان التركيز على معيارين فقط هما زاوية التسديدة بمعنى هل هي مناسبة أم لا، إضافة إلى موقعها من المرمى هل هي من مسافة بعيدة أم قريبة.
ومع مرور الوقت، خضعت الفكرة للتطوير، وبدلا من أخذ معيارين فقط مرتبطين بالتسديدة بعين الاعتبار، تعددت المعايير وباتت تشمل إضافة إلى زاويتها وموقعها، بأي جزء من الجسد حدثت (القدم مثلا أو الرأس)، ونوع التمريرة التي سبقتها (كرة بينية مثلا أو عرضية أو كرة ثابتة وما إلى ذلك).
كما يؤخذ بعين الاعتبار نوع الهجمة (هجمة منظمة مثلا أو مرتدة)، وموقع اللاعبين المنافسين من اللاعب المسدد وموقع حارس المرمى ووضعية جسده، إضافة إلى قياس الضغط لحظة التسديد. وبعد أن يحلل الحاسوب جميع هذه المعطيات، يمنح قيمة رقمية للتسديدة بين صفر وواحد تعكس احتمالية تسجيلها. وكلما كانت القيمة الرقمية أكبر وأقرب إلى واحد، كانت نسبة ترجمة التسديدة هدفا أعلى، والعكس صحيح.
على سبيل المثال، إذا كان مؤشر "إكس جي" 0.9، فذلك يعني أن احتمالية التسجيل عالية جدا، وأن 9 مرات من أصل 10 سددت فيها الكرة في ظروف كهذه أثمرت عن هدف. ووحدها ركلات الجزاء لها قيمة رقمية ثابتة على سلم مؤشر الأهداف المتوقعة بواقع 0.76، أي أن 76 % من ركلات الجزاء تترجم أهدافا، بحسب إحصائيات شركة "واي سكاوت".
وليتمكن الحاسوب من منح قيمة رقمية على هذا النحو، فإن الأمر يتطلب تزويده بقاعدة بيانات ضخمة تتضمن آلاف التسديدات التي تكررت في مباريات مختلفة من بطولات متنوعة، وتاليا باتت لديه القدرة على تقييم احتمالية تحول التسديدة هدفا.
ويسمح مؤشر الأهداف المتوقعة Expected goals بفهم أفضل للأداء وقياسه بشكل أكثر دقة من الإحصائيات الأساسية، مثل التسديدات على المرمى أو خارجه والاستحواذ، وباستخدامه لفترة زمنية محددة، يمكن احتساب مدى جودة أو نجاعة لاعب أو فريق ما.
في نهاية موسم 2021-2022، كان مؤشر الأهداف المتوقعة الخاص بمهاجم توتنهام سون هيونج مين 13.95 هدفا، وعلى الرغم من ذلك، أنهى الكوري الجنوبي الموسم في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا مناصفة مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بمؤشر أهداف متوقعة بلغ 23.07.
هذا الرقم وإن دل على شيء، فإنه يعكس إمكانات استثنائية يتمتع بها قائد المنتخب الكوري ومكنته من التسجيل من وضعيات يصعب على نظراء له استغلالها.
ومن ناحية أخرى، يعكس "إكس جي" الخاص بسون، بالمقارنة مع رقم صلاح، أن ليفربول كان قادرا على صناعة الفرص ووضع المصري في ظروف تسجيل أفضل بكثير مما كان يفعله توتنهام، مع الأخذ بالاعتبار فعالية صلاح وقدرته على ترجمة الفرص أهدافا.
وعلى صعيد الفرق مثلا، إذا عانى فريق ما على صعيد تسجيل الأهداف خلال فترة زمنية محددة، يمكن النظر إلى "إكس جي" الخاص به، فإذا كان أعلى من عدد الأهداف المسجلة، معنى ذلك أن المشكلة ليست في الصناعة، بل في سوء الإنهاء، أو ربما في سوء الحظ والأمر لا يعدو كونه أكثر من مرحلة سلبية مؤقتة يمر بها الفريق.
لكن إيجابيات "إكس جي" الكثيرة، تترافق مع بعض السلبيات. أحيانا، يمكن أن تكون الوضعية المثالية للتسجيل بالنسبة لأغلبية اللاعبين غير مثالية لآخرين، كأن تكون الكرة بحوزة لاعب يسدد بقدمه اليسرى وأُجبر على التسديد بقدمه اليمنى والعكس صحيح، أو أن تسنح فرصة مثالية للتسجيل بالرأس للاعب ليس بارعا في الكرات الهوائية. وفي الحالين، سيكون مؤشر الأهداف المتوقعة عاليا ويظلم اللاعب المعني، لذا، من الأفضل اعتماده للقياس في فترة زمنية طويلة يتخللها عدد لا بأس به من المباريات لا عددا محدودا منها.
وتعمل الشركات المتخصصة بمؤشر الأهداف المتوقعة بشكل مستمر، لجعل الأمر أكثر منطقية ودقة ووضع كل الظروف المحتملة الاستثنائية في الحسبان، كما أن المعايير التي تتبعها على صعيد كرة القدم للرجال مختلفة عن تلك المعتمدة للسيدات. -(وكالات)

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