البرازيل تسعى لمواصلة النهوض من بوابة الباراجواي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يأمل المنتخب البرازيلي في مواصلة النهوض عندما يحل ضيفا على باراجواي عند الساعة 3:30 من فجر اليوم، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وتأمل البرازيل بأن تحقق فوزها الثاني تواليا وتمحو خيبة الهزائم الثلاث التي تعرضت لها تواليا في التصفيات، عندما تحل ضيفة على باراجواي.
وقبل فوزها الأخير على الإكوادور بهدف يتيم سجله رودريجو، كانت البرازيل في الترتيب السادس، في أسوأ نتائجها على الإطلاق في التصفيات، من انتصارين وتعادل و3 هزائم.
وعانت البرازيل في البطولات الأخيرة، فخرجت من ربع نهائي مونديال 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح وكوبا أميركا الأخيرة أمام الأوروغواي بركلات الترجيح أيضاً في تموز (يوليو) الماضي.
وعادت السلاسة البرازيلية أمام الإكوادور، لكن الترجمة الميدانية لم تترجم سوى بثلاث تسديدات على المرمى؛ نجح رودريجو بوضع إحداها في الشباك في الدقيقة 30 من مسافة 25 مترا.
وبادر المدرب دوريفال جونيور للدفاع عن لاعبيه وبالأخص نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي غاب بريقه في هذه المباراة، مشددا على أن المشجعين بحاجة إلى التحلي بالصبر مع لاعبين مثل فينيسيوس.
وتابع: "نريد أن نرى اللاعبين في حالة تسمح لهم بالإنتاج في جميع الأوقات، بالطريقة نفسها التي يقدمون بها في ناديهم، الأثقال الملقاة على كاهلهم مع أنديتهم تؤثر على أداء اللاعبين"، مشيرا إلى أهمية الصبر.
وليس لدى سيليساو أي عذر لعدم الخروج منتصرا أمام منتخب يعاني الأمرَين في التصفيات الحالية، حيث تحتل الباراجواي المركز السابع بست نقاط من فوز يتيم و3 هزائم و3 تعادلات، إحداها أمام الأوروغواي سلبا في الجولة الأخيرة.
لكن باراجواي التي عينت مدربا جديدا هو الأرجنتيني جوستافو ألفارو بعد إقالة مواطنه دانيال جارنيرو عقب نهاية كوبا أميركا الأخيرة، تأمل بأن تبني على تعادلها أمام الأوروغواي التي تحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، لمحاولة انتزاع نقطة على الأقل بمواجهة فينيسيوس جونيور المرشح بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفاقه. وتعود آخر مواجهة بين البلدين للدور الأول من كوبا أميركا وانتهت بفوز كبير للبرازيل 4-1، فيما تبحث الأوروغواي عن العودة إلى سكة الانتصارات عندما تلتقي مضيفتها فنزويلا الخامسة.
وقال مدرب منتخب البرازيل دوريفال جونيور: "إن فريقه لن يقدم "أداء مبهرا" عندما سيلعب أمام باراجواي ضمن الجولة الثامنة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026".
وأقر المدرب خلال مؤتمر صحفي من مدينة لوكي الباراجوانية: "لن يفيد في شيء أن نوهم المشجعين، لن نقدم عرضا رائعا بين عشية وضحاها"، مشيرا إلى أن تقديم عرض جيد يستغرق وقتا، مبديا ثقته بأن فريقه سيجد الطريق قريبا.
وأضاف: "أتوقع تطورا في الأداء كفريق ولكن ليس الوصول لتقديم عرض مبهر، كفريق نحن نجد الطريق"، موضحا أن الوقت الذي حظي به الفريق للإعداد للمباراة يعد قليلا بعد أيام من الفوز بهدف نظيف على الإكوادور.
من جانبه، تعهد الأرجنتيني جوستافو ألفارو مدرب باراجواي، بتقديم مباراة قوية أمام البرازيل، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الذي يحتضنه ملعب (ديفينسوريس ديل تشاكو) في العاصمة الباراجوايانية أسونسيون: "لن نتهاون في تقديم مباراة قوية، سنلعب المباراة بطموح عظيم لأننا سنلعب على ملعبنا مجددا، وأمام جماهيرنا".
وكال المدرب، الذي بدأ مهمته رسميا مع "الألبيروخا" الجمعة الماضية بتعادل سلبي أمام أوروغواي في مونتيفيديو، المديح للمنتخب البرازيلي، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم داخل الملعب.
وقال في هذا الصدد: "لا يمكننا ضمان الفوز، وبالأخص أمام منافس قوي مثل البرازيل، ولكنني أؤكد لكم أنه لن تكون هناك أي كرة في الملعب، لن يقاتل عليها لاعبو باراغواي".
كما أبدى صاحب الـ62 عاما تفاؤله الكبير بتطور الفريق، مشيرا إلى أن الفوز على "السيليساو" سيكون بمثابة تأكيد الفترة الطيبة التي يمرون بها.
وتدخل باراجواي اللقاء في المركز السابع بـ6 نقاط، بحثا عن النقاط الثلاث بعد الابتعاد عن درب الانتصارات في آخر 3 جولات بعد تحقيقها تعادلين أمام تشيلي وأوروغواي سلبيا، وخسارة على يد كولومبيا بهدف. -(وكالات)
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