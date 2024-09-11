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البرازيل تسعى لمواصلة النهوض من بوابة الباراجواي

9/11/2024 12:10:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يأمل المنتخب البرازيلي في مواصلة النهوض عندما يحل ضيفا على باراجواي عند الساعة 3:30 من فجر اليوم، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وتأمل البرازيل بأن تحقق فوزها الثاني تواليا وتمحو خيبة الهزائم الثلاث التي تعرضت لها تواليا في التصفيات، عندما تحل ضيفة على باراجواي.
وقبل فوزها الأخير على الإكوادور بهدف يتيم سجله رودريجو، كانت البرازيل في الترتيب السادس، في أسوأ نتائجها على الإطلاق في التصفيات، من انتصارين وتعادل و3 هزائم.
وعانت البرازيل في البطولات الأخيرة، فخرجت من ربع نهائي مونديال 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح وكوبا أميركا الأخيرة أمام الأوروغواي بركلات الترجيح أيضاً في تموز (يوليو) الماضي.
وعادت السلاسة البرازيلية أمام الإكوادور، لكن الترجمة الميدانية لم تترجم سوى بثلاث تسديدات على المرمى؛ نجح رودريجو بوضع إحداها في الشباك في الدقيقة 30 من مسافة 25 مترا.
وبادر المدرب دوريفال جونيور للدفاع عن لاعبيه وبالأخص نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي غاب بريقه في هذه المباراة، مشددا على أن المشجعين بحاجة إلى التحلي بالصبر مع لاعبين مثل فينيسيوس.
وتابع: "نريد أن نرى اللاعبين في حالة تسمح لهم بالإنتاج في جميع الأوقات، بالطريقة نفسها التي يقدمون بها في ناديهم، الأثقال الملقاة على كاهلهم مع أنديتهم تؤثر على أداء اللاعبين"، مشيرا إلى أهمية الصبر.
وليس لدى سيليساو أي عذر لعدم الخروج منتصرا أمام منتخب يعاني الأمرَين في التصفيات الحالية، حيث تحتل الباراجواي المركز السابع بست نقاط من فوز يتيم و3 هزائم و3 تعادلات، إحداها أمام الأوروغواي سلبا في الجولة الأخيرة.
لكن باراجواي التي عينت مدربا جديدا هو الأرجنتيني جوستافو ألفارو بعد إقالة مواطنه دانيال جارنيرو عقب نهاية كوبا أميركا الأخيرة، تأمل بأن تبني على تعادلها أمام الأوروغواي التي تحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، لمحاولة انتزاع نقطة على الأقل بمواجهة فينيسيوس جونيور المرشح بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفاقه. وتعود آخر مواجهة بين البلدين للدور الأول من كوبا أميركا وانتهت بفوز كبير للبرازيل 4-1، فيما تبحث الأوروغواي عن العودة إلى سكة الانتصارات عندما تلتقي مضيفتها فنزويلا الخامسة.
وقال مدرب منتخب البرازيل دوريفال جونيور: "إن فريقه لن يقدم "أداء مبهرا" عندما سيلعب أمام باراجواي ضمن الجولة الثامنة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026".
وأقر المدرب خلال مؤتمر صحفي من مدينة لوكي الباراجوانية: "لن يفيد في شيء أن نوهم المشجعين، لن نقدم عرضا رائعا بين عشية وضحاها"، مشيرا إلى أن تقديم عرض جيد يستغرق وقتا، مبديا ثقته بأن فريقه سيجد الطريق قريبا.
وأضاف: "أتوقع تطورا في الأداء كفريق ولكن ليس الوصول لتقديم عرض مبهر، كفريق نحن نجد الطريق"، موضحا أن الوقت الذي حظي به الفريق للإعداد للمباراة يعد قليلا بعد أيام من الفوز بهدف نظيف على الإكوادور.
من جانبه، تعهد الأرجنتيني جوستافو ألفارو مدرب باراجواي، بتقديم مباراة قوية أمام البرازيل، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الذي يحتضنه ملعب (ديفينسوريس ديل تشاكو) في العاصمة الباراجوايانية أسونسيون: "لن نتهاون في تقديم مباراة قوية، سنلعب المباراة بطموح عظيم لأننا سنلعب على ملعبنا مجددا، وأمام جماهيرنا".
وكال المدرب، الذي بدأ مهمته رسميا مع "الألبيروخا" الجمعة الماضية بتعادل سلبي أمام أوروغواي في مونتيفيديو، المديح للمنتخب البرازيلي، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم داخل الملعب.
وقال في هذا الصدد: "لا يمكننا ضمان الفوز، وبالأخص أمام منافس قوي مثل البرازيل، ولكنني أؤكد لكم أنه لن تكون هناك أي كرة في الملعب، لن يقاتل عليها لاعبو باراغواي".
كما أبدى صاحب الـ62 عاما تفاؤله الكبير بتطور الفريق، مشيرا إلى أن الفوز على "السيليساو" سيكون بمثابة تأكيد الفترة الطيبة التي يمرون بها.
وتدخل باراجواي اللقاء في المركز السابع بـ6 نقاط، بحثا عن النقاط الثلاث بعد الابتعاد عن درب الانتصارات في آخر 3 جولات بعد تحقيقها تعادلين أمام تشيلي وأوروغواي سلبيا، وخسارة على يد كولومبيا بهدف. -(وكالات)

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