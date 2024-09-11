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3 من حكام المبارزة الأردنية يحصلون على الشارة الدولية

9/11/2024 12:10:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حصل الحكام بلقيس القضاه وعمر الحديدي وغيث مغايرة، على الشارة الدولية في رياضة المبارزة، بعد أن اجتازوا المتطلبات كافة، ومن بينها الامتحان الذي عقد في ماليزيا خلال الفترة من 6 ولغاية 9 أيلول (سبتمبر) الحالي، وبنتائج مميزة.
جاء ذلك خلال حضورهم الامتحان الذي شهد مشاركة كبيرة من الحكام ومن مختلف دول العالم، واشتمل على المحاور والإجراءات القانونية المتعلقة برياضة المبارزة، ما يؤكد الخطوات والبرامج التي يعتمد عليها الاتحاد الأردني في تطوير أركان رياضة المبارزة.
وهنأ رئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد العطيات هذا الإنجاز الذي حققه ثلة من الحكام، والذين أكدوا المكانة التي وصلت إليها المبارزة الأردنية، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعمه ورعايته لعمل منظومة الاتحاد، لأن العمل الجماعي يعتبر الأساس في تطوير العمل الرياضي وتحقيق الإنجاز.
من ناحية ثانية، شارك مدرب المنتخب الوطني برياضة المبارزة (سلاح الفلوريه) صهيب ديراوي في دورة المدربين الدولية المتقدمة، والتقي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية بدعم من اللجنة الأولمبية الأردنية خلال الفترة من 9 ولغاية 20 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وتأتي مشاركة المدرب ديراوي في هذه الدورة التدريبية المتقدمة، ضمن مساعي الاتحاد برفع المستوى الفني لمدربي المنتخبات الوطنية، ومواكبة التطور الذي أصاب رياضة المبارزة بشكل عام، خصوصا فيما يتعلق بالجانب التدريبي، كما تأتي مشاركة ديراوي كخطوة مهمة في مسيرته التدريبية في رياضة المبارزة، حيث من المتوقع أن يكون لها أثر كبير على تطوير مهاراته واستراتيجياته التدريبية، ما يسهم في رفع مستوى الأداء لدى اللاعبين على المستويين المحلي والدولي.
ويذكر أن رياضة المبارزة شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد برئاسة الدكتور خالد العطيات، لمنظومة العمل سواء أكانت للاعبين والمدربين والحكام والإداريين، والذي أسهم في وضع المبارزة الأردنية في مقدمة الدول العربية، والدليل على ذلك الإنجازات الكبيرة التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية في مشاركتهم الأخيرة ببطولة غرب آسيا، والتي جرت في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة أكثر من 480 لاعبا ولاعبة من 8 دول عربية.

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