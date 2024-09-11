3 من حكام المبارزة الأردنية يحصلون على الشارة الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصل الحكام بلقيس القضاه وعمر الحديدي وغيث مغايرة، على الشارة الدولية في رياضة
المبارزة، بعد أن اجتازوا المتطلبات كافة، ومن بينها الامتحان الذي عقد في ماليزيا خلال الفترة من 6 ولغاية 9 أيلول (سبتمبر) الحالي، وبنتائج مميزة.
جاء ذلك خلال حضورهم الامتحان الذي شهد مشاركة كبيرة من الحكام ومن مختلف دول العالم، واشتمل على المحاور والإجراءات القانونية المتعلقة برياضة المبارزة، ما يؤكد الخطوات والبرامج التي يعتمد عليها الاتحاد الأردني في تطوير أركان رياضة المبارزة.
وهنأ رئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد العطيات هذا الإنجاز الذي حققه ثلة من الحكام، والذين أكدوا المكانة التي وصلت إليها المبارزة الأردنية، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعمه ورعايته لعمل منظومة الاتحاد، لأن العمل الجماعي يعتبر الأساس في تطوير العمل الرياضي وتحقيق الإنجاز.
من ناحية ثانية، شارك مدرب المنتخب الوطني برياضة المبارزة (سلاح الفلوريه) صهيب ديراوي في دورة المدربين الدولية المتقدمة، والتقي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية بدعم من اللجنة الأولمبية الأردنية خلال الفترة من 9 ولغاية 20 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وتأتي مشاركة المدرب ديراوي في هذه الدورة التدريبية المتقدمة، ضمن مساعي الاتحاد برفع المستوى الفني لمدربي المنتخبات الوطنية، ومواكبة التطور الذي أصاب رياضة المبارزة بشكل عام، خصوصا فيما يتعلق بالجانب التدريبي، كما تأتي مشاركة ديراوي كخطوة مهمة في مسيرته التدريبية في رياضة المبارزة، حيث من المتوقع أن يكون لها أثر كبير على تطوير مهاراته واستراتيجياته التدريبية، ما يسهم في رفع مستوى الأداء لدى اللاعبين على المستويين المحلي والدولي.
ويذكر أن رياضة المبارزة شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد برئاسة الدكتور خالد العطيات، لمنظومة العمل سواء أكانت للاعبين والمدربين والحكام والإداريين، والذي أسهم في وضع المبارزة الأردنية في مقدمة الدول العربية، والدليل على ذلك الإنجازات الكبيرة التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية في مشاركتهم الأخيرة ببطولة غرب آسيا، والتي جرت في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة أكثر من 480 لاعبا ولاعبة من 8 دول عربية.
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