اتحاد الكرة يصدر الجداول المتبقية من ذهاب دوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الرابع وحتى الحادي عشر لمرحلة الذهاب من الدوري
الأردني للمحترفين CFI لموسم 2024/2025.
ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، ومشاركته بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى مشاركة فريقي الحسين والوحدات في دوري أبطال آسيا 2، ومنحهم فترات الراحة المناسبة.
كما يراعي الجدول إقامة مباريات
دور الـ32 من بطولة كأس الأردن CFI خلال الفترة من 20 – 24 تشرين الثاني، بمشاركة أندية المحترفين والدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية المتأهلة من الدور التمهيدي للبطولة، فيما يقام دور الـ16 خلال الفترة 12 – 14 كانون الأول، على أن تلعب منافسات دور الـ8 خلال الفترة من 19 – 22 من الشهر ذاته.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهابا وإيابا، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.
ويشهد الدوري الأردني للمحترفين هذا الموسم إجراء تحديث على نظام البطولة، حيث سيتم تقليص عدد الفرق إلى 10 ابتداء من الموسم القادم 2025/2026، بتهبيط أربعة فرق من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى فيما يصعد فريقان من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين.
ويتصدر الأهلي ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يليه الوحدات والحسين بـ7 نقاط لكل منهما، الرمثا 6، ثم الفيصلي 5، يليهم الصريح والسلط ومغير السرحان 4، شباب الأردن 3، معان بنقطة وحيدة، والجزيرة وشباب العقبة (دون نقاط).
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