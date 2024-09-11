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الفحيص يبدأ مشواره في السلة العربية بمواجهة غاز الشمال العراقي

9/11/2024 12:10:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يستهل فريق نادي شباب الفحيص مشواره في النسخة 25 من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بمواجهة غاز الشمال العراقي عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 15 أيلول "سبتمبر" الحالي في صالته الخاصة بمدينة الفحيص، وذلك ضمن الدور التمهيدي من البطولة العربية، التي تستمر منافساتها حتى 24 من الشهر الحالي.
وسحبت أمس قرعة البطولة عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد "زووم" بحضور رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي ومدرب الفريق نايف عصفور، وممثلي الفرق المشاركة كافة، فيما مثل الاتحاد العربي العميد عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي ونائب الرئيس مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وحسن يوسف عضو الاتحاد العربي لكرة السلة والنائب الثاني لرئيس الاتحاد السوداني.
وتشهد البطولة مشاركة فرق، غاز الشمال العراقي والوحدة السوري والفتاة الكويتي وكوسيدار الجزائري والفحيص الأردني والعلا السعودي، وفقا لترتيب مراكز الفرق عند عملية سحب القرعة، حيث تقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق؛ ويغادر البطولة الفريقان صاحبا المركزين الخامس والسادس، فيما يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان للعب على لقب البطولة، على أن يتنافس الخاسران على الميدالية البرونزية.
ووفقا للجدول، تقرر تأخير موعد إقامة المباراة الافتتاحية لفريق الفحيص أمام غاز الشمال العراقي لمدة 30 دقيقة لتقام الساعة 7:30 مساء بسبب حفل الافتتاح الذي سيقام تحت رعاية وزير الشباب محمد سلامة فارس النابلسي، واعتمدت أوقات الثالثة والخامسة والسابعة مساء مواعيد لمباريات الدور التمهيدي. ويلتقي الفحيص عند الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين 16 أيلول "سبتمبر" الحالي مع فريق الوحدة السوري، ثم يواجه فريق الفتاة الكويتي يوم الثلاثاء 17 منه في التوقيت ذاته، والذي اعتمد لمباريات الفحيص لكونه الفريق المستضيف للبطولة، على أن تخضع الفرق كافة لفترة استراحة يوم الأربعاء 18 منه.
ويستأنف الفحيص مواجهاته الخميس 19 من الشهر الحالي بمواجهة العلا السعودي، على أن يختتم مواجهاته في الدور الأول بمواجهة كوسيدار الجزائري يوم الجمعة 20 منه، ثم تخضع الفرق للاستراحة في اليوم التالي، على أن يقام المربع الذهبي يوم الأحد 22 من الشهر الحالي، يليه يوم راحة، قبل أن تختتم البطولة يوم الثلاثاء 24 منه بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

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