الفحيص يبدأ مشواره في السلة العربية بمواجهة غاز الشمال العراقي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يستهل فريق نادي شباب الفحيص مشواره في النسخة 25 من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بمواجهة غاز الشمال العراقي عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 15 أيلول "سبتمبر" الحالي في صالته الخاصة بمدينة الفحيص، وذلك ضمن الدور التمهيدي من البطولة العربية، التي تستمر منافساتها حتى 24 من الشهر الحالي.
وسحبت أمس قرعة البطولة عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد "زووم" بحضور رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي ومدرب الفريق نايف عصفور، وممثلي الفرق المشاركة كافة، فيما مثل الاتحاد العربي العميد عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي ونائب الرئيس مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وحسن يوسف عضو الاتحاد العربي لكرة السلة والنائب الثاني لرئيس الاتحاد السوداني.
وتشهد البطولة مشاركة فرق، غاز الشمال العراقي والوحدة السوري والفتاة الكويتي وكوسيدار الجزائري والفحيص الأردني والعلا السعودي، وفقا لترتيب مراكز الفرق عند عملية سحب القرعة، حيث تقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق؛ ويغادر البطولة الفريقان صاحبا المركزين الخامس والسادس، فيما يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان للعب على لقب البطولة، على أن يتنافس الخاسران على الميدالية البرونزية.
ووفقا للجدول، تقرر تأخير موعد إقامة المباراة الافتتاحية لفريق الفحيص أمام غاز الشمال العراقي لمدة 30 دقيقة لتقام الساعة 7:30 مساء بسبب حفل الافتتاح الذي سيقام تحت رعاية وزير الشباب محمد سلامة فارس النابلسي، واعتمدت أوقات الثالثة والخامسة والسابعة مساء مواعيد لمباريات الدور التمهيدي. ويلتقي الفحيص عند الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين 16 أيلول "سبتمبر" الحالي مع فريق الوحدة السوري، ثم يواجه فريق الفتاة الكويتي يوم الثلاثاء 17 منه في التوقيت ذاته، والذي اعتمد لمباريات الفحيص لكونه الفريق المستضيف للبطولة، على أن تخضع الفرق كافة لفترة استراحة يوم الأربعاء 18 منه.
ويستأنف الفحيص مواجهاته الخميس 19 من الشهر الحالي بمواجهة العلا السعودي، على أن يختتم مواجهاته في الدور الأول بمواجهة كوسيدار الجزائري يوم الجمعة 20 منه، ثم تخضع الفرق للاستراحة في اليوم التالي، على أن يقام المربع الذهبي يوم الأحد 22 من الشهر الحالي، يليه يوم راحة، قبل أن تختتم البطولة يوم الثلاثاء 24 منه بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.
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