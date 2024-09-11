واقعية الصقور تذهل آسيا.. المونديال مهر الجماهير.. وصالح بفريق النجوم

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان - استحق المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، عبارات الإشادة والاستحسان على ما قدمه في بطولة آسيا بحلوله في المركز الرابع، ليقطع تذكرة الذهاب إلى مونديال سويسرا 2025، للمرة الثانية في تاريخه بعد انجاز العام 1995.

وتأهل "صقور الناشئين" إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام في مدينة لوزان السويسرية بالفترة من 28 حزيران "يونيو" إلى 5 تموز "يوليو" المقبلين، إلى جانب منتخبات، أستراليا ونيوزيلندا والصين عن قارة آسيا.

وظفرت أستراليا بلقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها بعدما فازت بقسوة على نيوزيلندا بفارق 63 نقطة (96-33)، والأخيرة حلت في مركز الوصافة، فيما تقلدت الصين الميدالية البرونزية بفوزها على المنتخب الوطني بنتيجة (84-63).

وشهدت بطولة آسيا فوارق كبيرة في مستوى المنتخبات المشاركة من حيث القوة والمستوى والتاريخ والعراقة والإمكانات المادية وقوة المسابقات المحلية وزخم النجوم المحترفة، وحتى يكون الحديث منطقيا، فإن تحقيق حلم "الصقور" في الوصول إلى "مونديال سويسرا" عوض الإخفاق الفني في التعاطي مع مباراتي أستراليا والصين وترك ذكرى طيبة في نفوس النقاد والمحللين، الذين يرون هذا المنتخب أمل المستقبل، مع المزيد من الرعاية والاهتمام، فيما يرى آخرون أن الخسارة أمام "الكنغر" و"التنين" لها مبرراتها، من بينها الإرهاق البدني لضغط المباريات، إلى جانب امتلاك أستراليا فريقا يضم نخبة المواهب في أوروبا والتي تفوق إمكانيات آسيا.

وبعیدا عن العاطفة، فإن الأرقام تشیر إلى نواح إیجابیة كثیرة في مسیرة المنتخب الوطني خلال البطولة القارية، التي خاض فيها 7 مباريات، خسر في 3 منها أمام نيوزيلندا (62-71) وأستراليا (42-94) والصين (63-84)، مقابل فوزه في 4 مباريات أمام الفلبين (62-56) وأندونيسيا (82-59) وقطر (91-85) وكوريا الجنوبية (73-69)، مسجلا 475 نقطة بمتوسط 67.8 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 518 نقطة وبمتوسط 74 نقطة في المباراة الواحدة.

وعلى مستوى الأرقام، يعد سيف الدين صالح أعلى اللاعبين فاعلية من جانب "الصقور" بمعدل 19، يليه هادي الشامي بمتوسط 12.3 وروحي الكيلاني بمعدل 11.1، كما يعد صالح أفضل مسجل بمتوسط 16.9 نقطة، يليه الكيلاني بمتوسط 10 نقاط والشامي بمعدل 9.4 نقطة لكل مباراة.

وفي المتابعات الناجحة، يمتلك صالح المعدل الأعلى بين لاعبين المنتخب الوطني بـ10.9 متابعة، يليه الشامي بمعدل 8.9 متابعة والكيلاني بمعدل 5.1 متابعة، والأخير يعد الأفضل في التمريرات الحاسمة بمتوسط 5.6 تمريرة، يليه عمر حجازي بمعدل 2.6 تمريرة وحمزة شعبان بمعدل 2.3 تمريرة، في الوقت الذي يمتلك فيه عمر سلمان أفضل نسبة تسجيل من خارج القوس بنسبة نجاح 46.9 % (15 من 32).

أبو عطا: التأهل للمونديال نتاج التخطيط الصحيح

وقال المهندس نبيل أبو عطا أمين السر العام للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: "نسخر مواردنا في الاتحاد لتطوير أبنائنا اللاعبين واللاعبات وليس هاجسنا آراء المشككين، استضافة بطولة آسيا تمثل قرارا اتحاديا واعيا هدفه ضمان دعم الجمهور، وتجنيب لاعبينا عناء السفر والحصول على أفضلية الأرض".

وأضاف أبو عطا في معرض رده على استفسارات (الغد): "التأهل إلى كأس العالم ليس محض صدفة، عقدنا العزم على إيصال المنتخب إلى مونديال سويسرا والتخطيط لذلك بدأ منذ تشكيل منتخب تحت 16 عاما ومشاركته في بطولة آسيا بالدوحة العام الماضي، ولم نشكك يوما بقدرة صقورنا الشباب على التحليق".

وتابع: "كان لاعبونا بعمر التاسعة وحتى الحادية عشر منذ استلامنا مسؤولية إدارة شؤون اتحاد كرة السلة، وانتهجنا خطة لمضاعفة عدد المباريات في الفئات العمرية وإطالة عمر الدوريات جميعها، واستحدثنا فئات وفرقا جديدة، ونظمنا دوري المدارس والجامعات لنصل حدود 800 مباراة في موسم واحد، ووقعنا اتفاقيات دعم خاصة لأندية الشمال المفرخة للأجيال للتركيز على الفئات العمرية، وكل هذا أتى أكله اليوم".

واستطرد: "سعينا بجهد غير مقرون لنضمن تمثيل عدد من اللاعبين للمنتخب الوطني، ومن بينهم هادي الشامي، الذي كان مطمعا للنيوزيلنديين، وسيف الدين صالح الذي فضل أيضا تمثيل منتخب بلده وكان من أفضل خمسة لاعبين على مستوى آسيا وكان لصقورنا المغتربين إضافة نوعية إلى جانب لاعبينا الذين حصلوا على رعاية من مدربين في فرق أنديتهم المحلية أهلتهم لمستوى التنافس الذي شهدناه والذي ما زال علينا العمل لتطويره، ولا يخفى علينا الملاحظات الفنية على صقورنا الشباب خلال المباريات وهو أمر متوقع بهذه المرحلة العمرية، وعلى جميع المدربين في منظومة السلة العمل معا بالانسجام مع مدير دائرة المنتخبات الوطنية مروان معتوق لمعالجته ".

وفيما يتعلق بالجهاز التدريبي للمنتخب الوطني الذي يضم المدير الفني وسام الصوص ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس، أشار إلى: " أن لدينا جهازا فنيا وطنيا ذا كفاءة عالية، إضافة إلى مدربي المهارات واللياقة والتغذية والعلاج الطبيعي، وكلهم رافقوا المنتخب طوال الوقت، لتحضيره بالشكل الأمثل حسب إعداد مباريات التحضير التي توفرت".

وأضاف: "الجهاز الفني صار مستقرا ويعمل على مدار العام ضمن نظام موحد يشمل جميع منتخبات الفئات بالإضافة للأول، وعلينا تقدير جهود لجنة المنتخبات وبالأخص رئيس الاتحاد محمد عليان، الذي أصر على توفير الاستمرارية والاستقرار وتشكيل الكوادر من أفضل المواهب القادرة على صناعة الفارق، وهو أمر لا يتوفر لدى كثير المنتخبات في دول أكبر وأثرى، التحدي الآن أصبح على كاهل الفريق الفني في كيفية متابعة اللاعبين وتطبيق نظام اللعب الموحد ونراهن أن المشجعين الغيورين سيشاهدون الفرق"، مؤكدا أن الاتحاد القادم بات مطالبا بتوفير الدعم المالي والمتابعة الحثيثة لتنفيذ خطة إعداد منتخب سيبرع الآن بوضعها كادرا فنيا واداريا واكب أمثل مراحل التخطيط لمشاركة الصقور في كأس العالم 2023.

أما في الشأن التنظيمي، فقال: " إن لدينا كادرا احترف تنظيم البطولات القارية بكفاءة وبلا عجز مالي في صندوق الاتحاد، وعليه أصبح الأردن واجهة الاستضافات الآسيوية بعدما حظينا بثقة الاتحاد الدولي، قياسا بما يلمسون من حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، مؤكدا أن توالي الاستضافات يساهم في ترويج الأردن سياحيا، لافتا: "لأول مرة نستضيف مباريات كأس آسيا في مدينتين هما عمان والسلط وباستعمال أربع ملاعب تدريبية، ورغم تقديم نسخة استثنائية من بطولة آسيا تنظيميا ولوجستيا إلا أن تحسين البنية التحتية المتهالكة لملاعب السلة وضرورة امتلاك الاتحاد لصالة جديدة بالإضافة إلى تخصيص صالة الأمير حمزة حصرا لنشاط السلة، صار واجبا وضرورة ملحة من أجل الاستمرار".

ويفتخر أبو عطا بأن استضافة البطولة الآسيوية أتاحت للاعبين واللاعبات الصغار في مراكز الصقور الواعدة الذي تأسس منذ العام 2021، حضور مباريات ذات مستوى فني عال والحصول على مصدر إلهامهم للسير على خطى الصقور في المستقبل.

يذكر أن م. نبيل أبو عطا وخلال خدمته لكرة السلة متطوعا كأمين للسر منذ العام 2003، كان شاهدا على كتابة فصول تاريخ السلة الأردنية ومهندس التأهل أربع مرات إلى كأس العالم من إجمالي خمس مرات تأهلت فيها منتخباتنا الوطنية إلى مونديال كرة السلة على صعيدي الرجال والشباب.

صالح ضمن فريق نجوم آسيا

تواجد لاعب مساعد ارتكاز المنتخب الوطني سيف الدين صالح، ضمن التشكيلة المثالية لبطولة آسيا إلى جانب الأستراليين إيميت أداير وجاكوب فورفي وتاماتوا إسحاق والصيني تشانغ بويوان.

ويأتي تواجد سيف الدين صالح في فريق البطولة، بعدما حقق متوسطا مزدوجا بمعدل 16.9 نقطة و10.2 متابعة ناجحة في المباراة الواحدة، في الوقت الذي ظفر فيه الأسترالي إيميت أداير بجائزة أفضل لاعب في البطولة "MVP".

الصوص يصنع مجده

ويعد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، أول مدرب محلي يقود "الصقور" للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في مناسبتين، حيث صعد بالمنتخب الأول للرجال إلى مونديال العام 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" ومونديال الشباب العام 2025 في سويسرا، إلى جانب مساهمته لاعبا في تأهل المنتخب الوطني للرجال إلى كأس العالم 2010 في تركيا.









م. نبيل أبو عطا يتوسط لاعبي المنتخب الوطني للناشئين - (من المصدر)