النشامى يعانق المنتخب الفلسطيني بثلاثية

MENAFN - Alghad Newspaper) عقبة العبادي موفد اتحاد الإعلام الرياضي

كوالالمبور- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله، بفوز المنتخب الوطني على فلسطين في تصفيات كأس العالم، حيث كتب سموه على الانستغرام، مبارك للنشامى الأبطال الفوز المستحق، نقاط من ذهب، وحظا أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق.

وكان المنتخب الوطني أنجز مهمة تصحيح المسار بنجاح، بعدما حقق فوزاً مهماً على نظيره الفلسطيني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد كوالالمبور بماليزيا ضمن الجولة الثانية لتصفيات الدور الحاسم المؤهلة لمونديال 2026.

وعرف منتخب النشامى كيف يستعيد صورته المعهودة، بعد التعادل المفاجئ أمام الكويت في الجولة الأولى، ليرتدي نجومه ثوب الإجادة بروح الإصرار والعزيمة، ما مهد الطريق نحو الفوز الثمين الذي ضمن حصد الثلاث نقاط ليرتفع الرصيد إلى أربع ضمن منافسات المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز المنتخب الكوري الجنوبي على مستضيفه المنتخب العُماني، في حين التقى في ساعة متأخرة منتخبا الكويت والعراق.

وبالعودة إلى أجواء المباراة التي جرت بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، فإن المجريات شهدت الكثير من التقلبات، فبعدما افتتح المهاجم الفذ يزن النعيمات باب التسجيل للنشامى جاء الرد من هداف الدوري المصري المهاجم وسام أبو علي، لكن النعيمات عاد ليعلن عن حضوره المعهود بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني والذي شهد إهدارا للكثير من الفرص التي كانت كفيلة برفع الغلة، إلى جانب محاولات فلسطينية جادة كشفت حضور الحارس يزيد أبو ليلى، قبل أن يوقع نور الروابدة على الهدف الاحتفالي الثالث معلنا حسم الأمور لمصلحة النشامى.

زمام المبادرة

لم تكن الكرة التي انسل بها أبو علي نحو المنطقة المحرمة قبل أن يفقد السيطرة على الكرة كافية لإحداث المفاجأة التكتيكية التي خطط لها المدير الفني للمنتخب الفلسطيني عبر اندفاع كثيف وبزيادة عددية، ذلك أن الرد جاء سريعاً من النعيمات الذي لحق بكرة أمامية واقتحم منطقة الجزاء ليراوغ المدافعين ويضع الكرة بحرفنة بالزاوية البعيدة للحارس الفلسطيني معلنا افتتاح التسجيل.

وبدا واضحاً أن تعليمات المدير الفني لمنتخب النشامى واضحة من خلال تبادل الكرة في المنطقة الخلفية لسحب لاعبي المنتخب الفلسطيني للأمام، وإرسال الكرة الأمامية نحو المساحات ليبرز النعيمات بتحركاته وسرعته ومهاراته ليرهق الدفاعات، وكادت النتيجة أن تزيد لولا الرعونة في استثمار الركلة الركنية التي أحدثت الإرباك، ليرد أبو علي بانفرار من تمريرة عدي لكن أبو ليلى أعلن عن حضوره.

أخذت وتيرة الأداء بالتصاعد بين كرات متبادلة بين النعيمات وعلوان ومرضي ومن خلفهما الروابدة والرشدان، وأخرى مضادة كشفت حيوية عدي وجونان ومن أمامهما أبو علي الذي أزعج ديارا والعرب وأبو ذهب بتحركاته، ورويداً رويداً اقترب منتخب النشامى من التسجيل مجدداً في ظل تنويع الخيارات من الأطراف أو العمق، ليقتحم علوان منطقة الجزاء بمجهود فردي ويرسل كرة عرضية ارتدت من جسد الحارس صوب المتقدم أبو حشيش الذي يبدو أنه تفاجأ بها، في الوقت الذي سدد الروابدة كرة على الطاير من حافة منطقة الجزاء أبعدها الحارس، ليأتي الرد من أبو علي بعدما غمز برأسه عرضية وردة في شباك أبو ليلى معلنا التعادل الذي فصل أحداث الشوط الأول.

ظهر المتألق النعيمات مجدداً فوق شاشة عرض التميز والتألق، عندما استقبل تمريرة“الداهية” مرضي ويركنها بمهارة في المرمى الفلسطيني، معلناً التقدم من جديد للنشامى، ليقابله أبو علي وزملاؤه بهجمات خطيرة تعامل معها الدفاع وأبو ليلى بصلابة، في الوقت الذي أخذ حداد يعزز واجبه الهجومي بانطلاقة من الميمنة ليرسل عرضية لعلوان أمام فوهة المرمى لكنها مرت عنه بغرابة تجسدت على تعابير وجه المدرب سلامي، ومع تصاعد الخط البياني لهجوم النشامى، تقمص النعيمات دور صانع الألعاب ووضع علوان في مواجهة المرمى ليركنها من فوق الحارس لتصطدم بالعارضة وترتطم بالأرض قبل أن يبعدها المدافع، وكرة جديدة من النعيمات وضعت مرضي بالمواجهة الذي اختار التسديد بجسد الحارس.

أخذ القلق يسيطر على“دكة” المنتخب في ظل الإهدار الغريب للفرص من جهة، ومحاولات عدي ووردة وأبو علي من جهة أخرى، لكن ذلك الشعور تبدد بلمسة ثقة رائعة من الروابدة الذي أنهى سلسلة تمريرات بين النعيمات والعلوان ومرضي، ليسكنها بقوة في المرمى هدف التعزيز وتأمين الثلاث نقاط.

مال الأداء إلى الهدوء، ليرمي كل مدرب بأوراقه البديلة دون أي تغيير على النتيجة حتى صافرة النهاية التي أعلنت عودة النشامى من ماليزيا بنقاط ثمينة صححت مسار المنافسة نحو هدف المونديال.







مدافع المنتخب الوطني محمد أبو حشيش يسيطر على الكرة في لقاء أمس - (من المصدر)