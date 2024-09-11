النشامى يعانق المنتخب الفلسطيني بثلاثية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقبة العبادي موفد اتحاد الإعلام الرياضي
كوالالمبور- هنأ ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، بفوز المنتخب الوطني على منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم، حيث كتب سموه على الانستغرام، مبارك للنشامى الأبطال الفوز المستحق، نقاط من ذهب، وحظا أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق.
وكان المنتخب الوطني لكرة القدم أنجز مهمة تصحيح المسار بنجاح، بعدما حقق فوزاً مهماً على نظيره الفلسطيني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد كوالالمبور بماليزيا ضمن الجولة الثانية لتصفيات الدور الحاسم المؤهلة لمونديال 2026.
وعرف منتخب النشامى كيف يستعيد صورته المعهودة، بعد التعادل المفاجئ أمام الكويت في الجولة الأولى، ليرتدي نجومه ثوب الإجادة بروح الإصرار والعزيمة، ما مهد الطريق نحو الفوز الثمين الذي ضمن حصد الثلاث نقاط ليرتفع الرصيد إلى أربع ضمن منافسات المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز المنتخب الكوري الجنوبي على مستضيفه المنتخب العُماني، في حين التقى في ساعة متأخرة منتخبا الكويت والعراق.
وبالعودة إلى أجواء المباراة التي جرت بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، فإن المجريات شهدت الكثير من التقلبات، فبعدما افتتح المهاجم الفذ يزن النعيمات باب التسجيل للنشامى جاء الرد من هداف الدوري المصري المهاجم وسام أبو علي، لكن النعيمات عاد ليعلن عن حضوره المعهود بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني والذي شهد إهدارا للكثير من الفرص التي كانت كفيلة برفع الغلة، إلى جانب محاولات فلسطينية جادة كشفت حضور الحارس يزيد أبو ليلى، قبل أن يوقع نور الروابدة على الهدف الاحتفالي الثالث معلنا حسم الأمور لمصلحة النشامى.
زمام المبادرة
لم تكن الكرة التي انسل بها أبو علي نحو المنطقة المحرمة قبل أن يفقد السيطرة على الكرة كافية لإحداث المفاجأة التكتيكية التي خطط لها المدير الفني للمنتخب الفلسطيني عبر اندفاع كثيف وبزيادة عددية، ذلك أن الرد جاء سريعاً من النعيمات الذي لحق بكرة أمامية واقتحم منطقة الجزاء ليراوغ المدافعين ويضع الكرة بحرفنة بالزاوية البعيدة للحارس الفلسطيني معلنا افتتاح التسجيل.
وبدا واضحاً أن تعليمات المدير الفني لمنتخب النشامى واضحة من خلال تبادل الكرة في المنطقة الخلفية لسحب لاعبي المنتخب الفلسطيني للأمام، وإرسال الكرة الأمامية نحو المساحات ليبرز النعيمات بتحركاته وسرعته ومهاراته ليرهق الدفاعات، وكادت النتيجة أن تزيد لولا الرعونة في استثمار الركلة الركنية التي أحدثت الإرباك، ليرد أبو علي بانفرار من تمريرة عدي لكن أبو ليلى أعلن عن حضوره.
أخذت وتيرة الأداء بالتصاعد بين كرات متبادلة بين النعيمات وعلوان ومرضي ومن خلفهما الروابدة والرشدان، وأخرى مضادة كشفت حيوية عدي وجونان ومن أمامهما أبو علي الذي أزعج ديارا والعرب وأبو ذهب بتحركاته، ورويداً رويداً اقترب منتخب النشامى من التسجيل مجدداً في ظل تنويع الخيارات من الأطراف أو العمق، ليقتحم علوان منطقة الجزاء بمجهود فردي ويرسل كرة عرضية ارتدت من جسد الحارس صوب المتقدم أبو حشيش الذي يبدو أنه تفاجأ بها، في الوقت الذي سدد الروابدة كرة على الطاير من حافة منطقة الجزاء أبعدها الحارس، ليأتي الرد من أبو علي بعدما غمز برأسه عرضية وردة في شباك أبو ليلى معلنا التعادل الذي فصل أحداث الشوط الأول.
ظهر المتألق النعيمات مجدداً فوق شاشة عرض التميز والتألق، عندما استقبل تمريرة“الداهية” مرضي ويركنها بمهارة في المرمى الفلسطيني، معلناً التقدم من جديد للنشامى، ليقابله أبو علي وزملاؤه بهجمات خطيرة تعامل معها الدفاع وأبو ليلى بصلابة، في الوقت الذي أخذ حداد يعزز واجبه الهجومي بانطلاقة من الميمنة ليرسل عرضية لعلوان أمام فوهة المرمى لكنها مرت عنه بغرابة تجسدت على تعابير وجه المدرب سلامي، ومع تصاعد الخط البياني لهجوم النشامى، تقمص النعيمات دور صانع الألعاب ووضع علوان في مواجهة المرمى ليركنها من فوق الحارس لتصطدم بالعارضة وترتطم بالأرض قبل أن يبعدها المدافع، وكرة جديدة من النعيمات وضعت مرضي بالمواجهة الذي اختار التسديد بجسد الحارس.
أخذ القلق يسيطر على“دكة” المنتخب في ظل الإهدار الغريب للفرص من جهة، ومحاولات عدي ووردة وأبو علي من جهة أخرى، لكن ذلك الشعور تبدد بلمسة ثقة رائعة من الروابدة الذي أنهى سلسلة تمريرات بين النعيمات والعلوان ومرضي، ليسكنها بقوة في المرمى هدف التعزيز وتأمين الثلاث نقاط.
مال الأداء إلى الهدوء، ليرمي كل مدرب بأوراقه البديلة دون أي تغيير على النتيجة حتى صافرة النهاية التي أعلنت عودة النشامى من ماليزيا بنقاط ثمينة صححت مسار المنافسة نحو هدف المونديال.
مدافع المنتخب الوطني محمد أبو حشيش يسيطر على الكرة في لقاء أمس - (من المصدر)
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