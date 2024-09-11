الغد تنشر الفئة العمرية الأكثر اقتراعا للذكور والإناث (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا
حصلت "الغد" على عدد المقترعين حسب الفئة العمرية ذكور وإناث في جميع أنحاء المملكة.
وحصدت الفئة العمرية للذكور بين 17-35 عاما على الأكثر تصويتا وبعدد 361.185 الف مقترع، وأكثر من 65 عاما الأقل تصويتا وبعدد مقترعين 69.5 الف مقترع.
أما عدد المقترعات حسب الفئة العمرية للإناث، فقد حصدت الفئة العمرية بين 17-35 عاما على الأكثر تصويتاً وبعدد مقترعات 332.2 الف مقترعة، وأقل اقتراعا للفئة العمرية للاناث كانت لأكثر من 65 عاما وبعدد 49.64 مقترعة.
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