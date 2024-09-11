الغد تنشر الفئة العمرية الأكثر اقتراعا للذكور والإناث (صور)

MENAFN - Alghad Newspaper) حمزة دعنا

حصلت "الغد" على عدد المقترعين حسب الفئة العمرية ذكور وإناث في جميع أنحاء المملكة.



وحصدت الفئة العمرية للذكور بين 17-35 عاما على الأكثر تصويتا وبعدد 361.185 الف مقترع، وأكثر من 65 عاما الأقل تصويتا وبعدد مقترعين 69.5 الف مقترع.



أما عدد المقترعات حسب الفئة العمرية للإناث، فقد حصدت الفئة العمرية بين 17-35 عاما على الأكثر تصويتاً وبعدد مقترعات 332.2 الف مقترعة، وأقل اقتراعا للفئة العمرية للاناث كانت لأكثر من 65 عاما وبعدد 49.64 مقترعة.



















