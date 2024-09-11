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المعايطة: 515 ألف مغترب لم يتمكنوا من الاقتراع والنسبة الموضوعية للمشاركين في الانتخابات 36%

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن نحو 515 ألف مغترب لم يتمكنوا من الاقتراع وبالتالي تكون النسبة الموضوعية لعدد المشاركين في الانتخابات 36%.

واضاف المعايطة، خلال المؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، انه تم البدء بنشر نتائج الانتخابات النيابية 2024 عبر المنصة المخصصة لذلك.

وأكد تراجع عدد المخالفات والتجاوزات خلال يوم الاقتراع، مبينا أن المخالفات التي سجلت قليلة جدا مقارنة بالانتخابات السابقة.

وكشف عن أن العدد النهائي للمقترعين بلغ 1,638,351 مقترعًا من أصل 5,080,858 ناخبًا مسجلاً، وبنسبة اقتراع بلغت 32.25%. وبزيادة 250,640 عن عدد المقترعين في الانتخابات النيابية لعام 2020، اي ما يعادل 18%.
وبين المعايطة ان نسبة المقترعين من الذكور بلغت 35.6%، في حين بلغت نسبة الإناث 29.17%. وسُجلت أعلى نسبة مشاركة في الدائرة الانتخابية الكرك، حيث وصلت إلى 61.73%.

وأشار إلى 515 ألف ناخب وناخبة لم يشاركوا في الانتخاب بسبب تواجدهم خارج البلاد رغم إدراجهم في جداول الناخبين.
وأوضح أن لجان الاقتراع والفرز بدأت بعملية فرز الأصوات وتواصل عملها بدقة

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