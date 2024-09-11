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وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل ألمقداد، على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها.
كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات.
وأكدا استمرار التشاور والتنسيق فى إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.--(بترا)

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