وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير
الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل ألمقداد، على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة
الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة للوصول لحل سياسي
للأزمة السورية يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها.
كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات.
وأكدا استمرار التشاور والتنسيق فى إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.--(بترا)
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