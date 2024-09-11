وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي،?? ونظيره وزير
الخارجية التركي، هاكان فيدان??، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة
الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، مباحثات موسعة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة، إزاء تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، والجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وشدد الوزيران على ضرورة إيجاد أفق سياسي
حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات التي تقوّضه. كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وإقليمية.--(بترا)
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