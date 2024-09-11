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وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي،?? ونظيره وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان??، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، مباحثات موسعة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة، إزاء تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، والجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وشدد الوزيران على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات التي تقوّضه. كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وإقليمية.--(بترا)

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