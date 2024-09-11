الوزارية العربية: دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القاهرة- أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخيّ والقانوني القائم فيها، مشددين على أن "أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية" هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعايته وتنظيم الدخول إليه.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاجتماع الثامن للجنة، الذي عقد في القاهرة أمس، قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
واستعرض الصفدي خلال الاجتماع، التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السابع، والاتصالات التي أجرتها إثر التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وشدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية المستدامة والكافية إلى مختلف أنحاء القطاع.
وشدد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والاعتداءات على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية، محذرا من تفجر الأوضاع في المنطقة بسبب استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تجاه الفلسطينيين والاعتداء على الأراضي الفلسطينية.
ودان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا، وأكدوا رفض وإدانة كل السياسات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني فيها.
كما دانت اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتصريحات التحريضية الداعية لإقامة كنيس يهودي فيه، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي تشمل تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولا إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وشدد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها، مجددين التأكيد على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل.
وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، تاليا نصه:
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وعضوية كل من مملكة البحرين بصفتها رئيسة القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتاريخ العاشر من شهر أيلول 2024، على هامش أعمال الدورة العادية (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي للتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السابع، والاتصالات التي أجرتها إثر التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما استمعت اللجنة لإحاطة قدمتها وزير الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، فارسين شاهين، حيث أطلعت معاليها اللجنة على خطورة ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وما يتعرض له سكانها الفلسطينيون.
وأشارت الوزيرة الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل وفق خطط متسارعة لتهويد مدينة القدس وأحيائها من حيث زيادة وتيرة الاستيطان وهدم المنازل وطرد السكان الفلسطينيين وسحب الهويات، والسماح للمستوطنين والجماعات المتطرفة بأداء صلوات تلمودية يهودية في باحاته، مقابل منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد وأداء العبادات.
كما دانت اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتصريحات التحريضية الداعية لإقامة كنيس يهودي فيه، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي تشمل تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولا إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وشدد الوزراء على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها وأعادوا التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدوا على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.
وأكد الوزراء على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعايته وتنظيم الدخول إليه.
واتفقت اللجنة على تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وحشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
كما أكدت دعم كل ما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من جهود وخطوات لحماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني القائم ومواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وشدد على تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض اجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، تتضمن عقوبات دولية على مطلقي التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، وعلى إرهاب المستوطنين، والجماعات اليهودية المتطرفة، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.
إلى ذلك، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل كامل للأزمة السورية، الذي عقد في القاهرة أمس، على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
كما عقدت اللجنة اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل مقداد.
وقررت اللجنة تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتعامل بها اللجنة الوزارية مع الحكومة السورية، على أن يتم عقد اجتماع فريق الخبراء في العاصمة العراقية بغداد، في وقت لاحق يتم التوافق عليه.
إلى ذلك، أكد الصفدي، ونظيره المصري د. بدر عبد العاطي، خلال لقائهما في القاهرة الأحد الماضي، الحرص على إدامة التنسيق والتشاور حيال القضايا والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وشدد الوزيران، في اللقاء الذي عقد في قصر التحرير، على أهمية تكثيف وتركيز الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة لوقف الحرب في غزة.
وأكد الصفدي دعم الأردن لجهود جمهورية مصر العربية، إلى جانب قطر، والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وخلال تناولهما لأجندة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد أمس، توافق الوزيران على أهمية أن تكون المشاورات والتوافقات بين وزراء الخارجية العرب منصبة على أولوية القضية الفلسطينية، والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية العدوانية على الشعب الفلسطيني الشقيق، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وجدد الوزيران التحذير مما تشهده المنطقة من تصعيد ينذر بالخطر واحتمالية انزلاق الأوضاع نحو صراع شامل، لا سيما في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود للحيولة دون ذلك وإيقاف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية نحو الكارثة.
وفي هذا الصدد، شدد الوزيران على أن وقف العدوان على غزة، وانهاء المأساة الإنسانية التي تسبب فيها تشكل الخطوة الأولى نحو التهدئة المطلوبة، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبما يعالج جذور الصراع في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.-(بترا)
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